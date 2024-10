Angola: 290 zones de catastrophe naturelle cartographiées à Cunene

Ondjiva (Angola) — Deux cent 90 localités ont été identifiées comme zones à risque de catastrophes naturelles, avec des scénarios d'inondations et de sécheresse cyclique, dans la province de Cunene, a rapporté dimanche le chef de la Réduction des Risques et des Catastrophes de la Protection Civile et des Pompiers, 3ème sous-chef Aurélio David.

Dans une déclaration à l'Angop, à propos de la journée du 13 octobre, Journée Mondiale pour la Prévention des Catastrophes Naturelles, Aurélio David a affirmé que l'organisme contrôle 777 mille personnes touchées par la sécheresse à travers six municipalités, avec une attention particulière à Cuanhama, Ombadja, Cahama et Curoca.

Aurélio David a indiqué que parmi les zones cataloguées, la préoccupation revient à Curoca, qui, pendant la saison des pluies, a isolé des communautés ; Cahama, et dans le Vieux Jangada ; Santa Clara, à l'ouest de la municipalité principale de Namacunde ; Ondjiva, et Evale, au nord de Cuvelai, et la commune de Mupa.

Pour remédier à cette situation, a-t-il ajouté, l'Exécutif réalise des travaux structurels tels que les canaux de Cafu, Ndue et Calucuve, qui ont atténué le problème de l'eau et de l'agriculture irriguée.

Il a souligné la distribution de nourriture, en vue de minimiser les problèmes des communautés.

Il a mentionné que l'organisme travaille à des actions de sensibilisation, de communication et d'information sur les risques de catastrophes, en mettant l'accent sur les communautés résidant dans les zones à risque de la ville d'Ondjiva.

"L'intention est de réduire les risques existants dans les communautés, en plus de prévenir les pertes humaines, de renforcer la résilience face aux menaces naturelles et anthropiques, ainsi que de réduire considérablement les catastrophes", a-t-il souligné.

Cunene est une région sujette aux catastrophes et au changement climatique, avec des épisodes de sécheresse prolongée et de ravageurs qui affectent la vie des communautés rurales, créant des situations d'insécurité alimentaire.

Il a rappelé que Cunene connaît des inondations et des crues (de 2008 à 2010) et ces dernières années la sécheresse, qui affecte la vie de la population et de son bétail.

La Journée internationale pour la prévention des catastrophes (JIDR), approuvée en 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, vise à attirer l'attention des États sur la nécessité d'adopter des politiques visant à prévenir et à réduire les dommages humains et matériels directement causés par des catastrophes naturelles.