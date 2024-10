Tunisie: Plus de circonstances atténuantes pour le coach Cabiste - Il n'y a plus d'excuse !

Le moment est venu pour rompre avec le cycle des mauvais résultats... On n'a pas fini, au CAB, de broyer du noir. Depuis quelques saisons maintenant, les Cabistes débutent très mal et ensuite ils passent le reste du championnat à rattraper le temps perdu...

Pourtant, ce n'est pas toujours faute de préparation d'intersaison tardive. Parfois on commence même avant tout le monde, comme ce fut le cas pour cet exercice 2024-2025. Cependant, après rétropédalage en règle, le CAB passe son temps à combler son retard pour améliorer son classement. En l'état aussi, chaque nouvel entraîneur qui vient à la rescousse a besoin d'un peu de temps afin de bien évaluer le groupe qu'il a sous la main, puis il adapte sa formule de jeu. Entre-temps, le fossé avec les autres clubs se creuse et la mission du technicien devient davantage délicate.

Aujourd'hui, le coach Sami Gafsi n'a plus d'excuse (s) de ne pas pouvoir réussir un éventuel décollage. En effet, il possède une pléiade de joueurs plus ou moins à valeur sensiblement égale qui peuvent objectivement mettre le CAB sur le droit chemin ! La première urgence : commencer à marquer des buts. Quand on a des attaquants comme Abderraouf Othmani, Khalil Balbouz, Momar Diop Seydi, Zied Aloui notamment, on ne peut admettre que le compartiment offensif soit faible ...

Efficacité, mon doux souci

Sur ce, le staff technique est en train d'exploiter la pause actuelle du championnat pour progresser dans le sens de l'efficacité. Aussi, la condition physique des derniers arrivants Diop et Aloui ne fait que s'améliorer. Et quand ces deux avants s'éveilleront, les défenses adverses trembleront ... nous dit-on dans le large public cabiste. Et ce n'est pas fini ! Outre une ligne d'attaque qui se retrouve peu à peu avec les matches amicaux disputés jusqu'ici, l'entrejeu regorge de talents.

Et là, on pense surtout à Konte, le revenant Cissoko, Oussama Ali, Mideni, Bouallegui, Ferchichi, Fellah... On a du mal au CAB à accepter que tout ce beau monde ne puisse pas accéder à un palier supérieur... On attend avec impatience donc le retour à la compétition pour juger des progrès accomplis sur le double plan physique et technique depuis l'arrivée aux commandes du nouveau staff technique.