Cameroun: Rumeur du décès de Paul Biya - l'ODS sort du bois

L'organisation de la société civile était face à la presse le 11 octobre à Yaoundé où elle a rendu public un communiqué sur cette actualité brulante. La déclaration ci-dessous.

Déclaration du coordonnateur général de l'Observatoire du développement sociétal (ods) relative aux fausses rumeurs sur l'état de santé du président de la République du Cameroun, son excellence monsieur Paul Biya.

Mesdames et messieurs les journalistes, leaders de la société civile, depuis bientôt trois semaines, certains illuminés font circuler des énormités sur la Personne du Président de la République du Cameroun, son excellence Monsieur Paul BIYA, ainsi que sur son état de santé.

Tout est parti d'un pamphlet rédigé par un pseudo lanceur d'alertes, où il était essentiellement question dans un premier temps d'un malaise qu'aurait eu le Chef de l'État, ce qui aurait occasionné son hospitalisation sous soins intensifs.

Quelque jours plus tard, ce journaleux, rejoint d'ailleurs dans sa salle besogne par un de ses confrères, a ensuite annoncé de manière péremptoire le décès du père de la nation. Dans leurs quêtes permanentes et effrénées du scoop, ces saltimbanques ont alors enchaîné de dizaines de posts via leurs différentes pages des réseaux sociaux des âneries de toutes sortes arguant de manière on ne peut plus péremptoire que c'en était terminé pour l'homme du 06 Novembre 1982.

D'ailleurs à en croire ces illuminés, la famille présidentielle multiplierait depuis lors, des veillées de prière en la mémoire de celui qui selon eux n'est plus de ce monde. Comme on pouvait l'imaginer, ces fantasmes dénués du moindre élément de véracité possible ont trouvé terrain fertile auprès des personnes incrédules qui non seulement se sont laissées manipuler par ces inepties ayant inondé les réseaux sociaux, mais encore, d'aucuns se sont transformés en de véritables followers passifs, convaincu à chaque fois détenir un scoop communément appelé *A1*.

C'est dans ce cafouillage qu'une farfelue chaîne de télévision pirate émettant via les réseaux sociaux et acquise à la cause des adeptes du sécessionnisme a fait circuler aux premières de la matinée du mardi 08 Octobre 2024 dernier un simulacre de breaking news présenté comme la preuve irréfutable de confirmation du décès Président Paul BIYA. Une fois de plus, la toile s'est enflammée et disons le sans ambages, une psychose quasi généralisée s'est installée dans les chaumières.

L'Observatoire du Développement Sociétal (ODS) condamne fermement ces tissus de mensonges sans fondement aucun sur la personne du Président de la République et s'insurge contre leurs auteurs. L'ODS s'engage par la présente à se constituer dès la semaine prochaine partie civile pour ester en justice tous ceux qui de près ou de loin sont à la solde de ces rumeurs narcissiques contre le Président de la République, Chef de l'État.

L'observatoire formule le voeu que la chancellerie et les tribunaux de la République s'auto saisissent pour traduire devant la justice toutes les personnes ayant inventé ces mensonges tout comme ceux qui ont procédé aux relais et partages de ces propos outrageants contre le Président de la République, première institution de notre pays.

La justice de notre pays devra sans état d'âme prononcer contre ces malveillants des sanctions proportionnelles au sacrilège cardinal qu'est celui de faire circuler des rumeurs sans fondement sur la vie et ou la mort du Président de la République. L'ODS veillera à ce que justice soit faite question de servir de leçon à celles et ceux qui pensent qu'on peut dire tout et n'importe quoi du Président de la République.