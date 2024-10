Sénégal: Vingt ans dans la formation en santé - L'institut santé Paul Corréa en attente de son accréditation

L'Institut Santé Paul Corréa a fêté, samedi dernier, ses 20 ans, mais aussi ses alumines de 2009 à 2023, qui sont au nombre de 276 récipiendaires. Aujourd'hui, il est à l'attente des résultats de l'enquête sur les établissements avec l'ANAQ-Sup pour une accréditation qui va lui permettre de rejoindre les six autres écoles de santé. Le directeur dudit établissement, Babacar Guèye, s'est dit confiant pour la suite.

L'Institut de santé Paul Corréa, basé à Dakar, forme des infirmiers et sages-femmes d'Etat. Cet établissement a eu 20 ans d'existence cette année et a produit 276 prestataires de santé dont certains évoluent à l'étranger. Samedi dernier, les dirigeants de cette école ont rendu un hommage à la fondatrice, Marième Sidibé, tout en fêtant les promotions sortantes. Pour le directeur de l'établissement, Babacar Guèye : « ceux qui sont là aujourd'hui sont au nombre d'une centaine, pour honorer en tout cas leur établissement qui les a formés, et pour honorer aussi les 20 ans de Paul Corréa ».

Pour le directeur, la formation au niveau de cet institut suit ce qu'on appelle les filières dictées par les curricula de l'Organisation Africaine de santé (Oas). « C'est un établissement qui forme des filières infirmières d'Etat, sages-femmes d'Etat, assistants infirmiers, et qui compte s'ouvrir à d'autres filières telles que la délégation médicale, l'assistant dentaire et auxiliaire de puériculture », a-t-il fait savoir. Revenant sur la certification de leur formation, M. Guèye a renseigné : « c'est un établissement qui a de l'ambition.

Nous avons fait l'objet de l'enquête sur les établissements avec l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANAQ-Sup), nous n'avons pas encore les résultats, mais nous espérons qu'ils nous seront favorables, parce que l'école a fait beaucoup de mutations dans le sens d'améliorer la qualité de la formation, d'améliorer la qualité de l'encadrement avec des sommités. »

Il est aussi revenu largement sur les difficultés concernant l'habilitation et l'accréditation pour l'établissement. « L'habilitation et l'accréditation entre le ministère de la Santé, le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur sont les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements de santé. Beaucoup d'étrangers sont ici au Sénégal et veulent s'inscrire chez nous pour une licence, mais ils ont tendance à demander des écoles habilitées, accréditées, et à ce niveau, il y a peu d'écoles aujourd'hui accréditées, habilitées, par rapport à une quarantaine d'établissements qui sont au niveau de Dakar.

Et nous pensons que les résultats de l'audit auront à transformer beaucoup cette situation et faire en tout cas que les établissements qui sont en phase avec les normes de l'Oas, puissent disposer de l'habilitation et de l'accréditation pour pouvoir décerner des licences, et permettre aux étudiants d'évoluer, parce qu'ils sont jeunes, ils ont leur diplôme d'État, ils veulent avoir leur diplôme d'État et avoir la possibilité de continuer cette formation, un master, un doctorat, parce que toutes les filières aujourd'hui des soins infirmiers sont ouvertes pour que ces étudiants, à partir du bac, qui s'inscrivent pour une licence, s'inscrivent pour un master et pour un doctorat, et pour une agrégation même en termes de sciences infirmières, parce que ça existe dans les autres pays ».

Le doyen de la Faculté de médecine pharmacie et odontologie, professeur Bara Ndiaye venu assister à la cérémonie a soutenu : « l'école Paul Corréa a été une école de référence ». Se prononçant sur la qualité des enseignements dans les écoles de formation, il a déclaré : « à ce niveau, l'État a pris les choses en main. Récemment, toutes les écoles, même la Faculté de médecine, a fait l'objet d'une évaluation par l'ANAQ-Sup.

L'État veut s'assurer que les conditions de formation sont bonnes et que les écoles qui sont impliquées dans la formation sont habilitées à le faire, mais également que les programmes qui sont dispensés, les programmes d'enseignement, sont reconnus et adaptés aux besoins du marché ».