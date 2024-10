Maroc: Le CSEFRS et le CEE s'allient pour renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation

Rabat — Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) et le Conseil d'évaluation de l'École (CEE) en France ont signé, lundi à Rabat, une convention de coopération et de partenariat, visant à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Signée par le président du CSEFRS, Habib El Malki et le président du CEE, Daniel Auverlot, cette convention vise à développer et institutionnaliser une coopération basée sur l'appui mutuel, notamment en matière d'évaluation du système éducatif, souligne le Conseil dans un communiqué.

S'exprimant à cette occasion, M. El Malki a relevé que cette convention reflète la volonté du CSEFRS de s'ouvrir aux expériences des pays partenaires, dans le cadre de ses attributions en tant qu'instance consultative chargée de développer différentes études et recherches sur le système éducatif, contribuant ainsi à l'édification de la nouvelle école marocaine.

Ce partenariat vise également à établir un cadre référentiel pour la coopération entre les deux établissements, dans l'objectif de consolider l'action commune et de faciliter l'échange de documents, de ressources scientifiques et de données relatifs à l'évaluation du secteur de l'éducation et de la formation, indique la même source.

Cette convention comprend aussi la coopération en matière de réalisation et de publication d'études relatives à l'évaluation des établissements d'enseignement, outre l'organisation des ateliers de formation visant à partager les expériences et à renforcer les capacités dans le domaine de l'évaluation du système éducatif.

Selon le communiqué, il a été convenu de tenir des réunions de travail réunissant des experts des deux parties, pour examiner les derniers développements dans le domaine de l'éducation et de la formation et établir des canaux d'échange efficaces.