Burkina Faso: Réanimation cardio-pulmonaire - Une cinquantaine de secouristes à l'école de la mission médicale chinoise

La Mission médicale chinoise en partenariat avec la Croix rouge burkinabè a organisé une formation sur la Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) au profit d'une cinquantaine de volontaires secouristes le vendredi 11 octobre 2024 à Ouagadougou.

Le partage de connaissances constitue un pan important de la coopération médicale entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Il s'est traduit une fois de plus par une formation organisée par la Mission médicale chinoise issue de la Croix rouge chinoise au profit d'une cinquantaine de volontaires secouristes de la Croix rouge burkinabè le vendredi 11 octobre 2024 à Ouagadougou.

Au regard de son importance dans les situations d'urgence, le thème choisi était la Réanimation cardio-pulmonaire (RCP). A travers des démonstrations pratiques, le Dr Lin Zhu, médecin urgentiste chinoise a montré aux participants les bons gestes en matière de RCP. Elle a noté qu'en règle générale, des lésions irréversibles du cerveau peuvent se produire après 4 à 6 minutes d'arrêt cardiaque. Mais si la RCP est pratiquée dans la minute qui suit, a-t-elle souligné, le taux de réussite atteint 90 %.

Par conséquent, a insisté Dr Zhu, lorsqu'une personne est victime d'un arrêt cardiaque, la mise en oeuvre immédiate de la RCP est la clé pour sauver sa vie. « Si elle est retardée de 6 à 8 minutes, le taux de réussite est d'environ 20 %, et les survivants seront probablement en état de « mort cérébrale » ; si le retard dépasse 10 minutes, le taux de réussite de la RCP est presque zéro », a-t-elle fait savoir.

%

Des connaissances qui seront très utiles aux participants de l'avis de Daouda Sawadogo, Chef de projet premiers secours à la Croix rouge burkinabè, qui a précisé qu'ils ne sont pas tous des personnels de santé. « Quand vous pratiquez la RCP, il faut faire très attention dans la dispensation des gestes de premier secours car l'individu est entre la vie et la mort. D'où l'importance d'être bien formé », a-t-il indiqué.

Réagir correctement au moment opportun

Au regard de la situation que traverse le pays , il a relevé la nécessité de former le maximum de personnes en premiers secours même si la Croix rouge dispose déjà selon lui de ressources humaines de qualité en matière de premiers secours. « Nous mettons en place des unités relais dans les provinces et ce type de formation est la bienvenue car il permet aux secouristes d'apprendre de nouvelles pratiques", a-t-il fait savoir.

Mais en plus d'apprendre les bonnes pratiques, ils ont surtout besoin de matériels. Daouda Sawadogo a donc espéré que cette formation marquera le début d'une collaboration plus développée entre la Croix rouge burkinabè et chinoise en vue de leurs permettre de combler ce déficit.

De façon générale, le Chef de la mission médicale chinoise Chen Daohu a noté que l'arrivée de la première mission médicale à Ouagadougou a ouvert un nouveau chapitre de la coopération dans le domaine de la santé entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. « De mars à septembre 2024, l'équipe a réalisé 4 647 consultations, 1486 hospitalisations, 128 opérations et 1374 traitements en médecine traditionnelle chinoise », a-t-il mentionné.

En outre, a t il relevé, l'équipe a organisé des consultations gratuites et des dons de matériels notamment au Centre hospitalier univesitaire (CHU) de Yalgado et à l'hôpital de l'Amitié de Koudougou. « Nous nous sommes également rendus à l'Église baptiste de l'eau vive pour offrir des soins médicaux essentiels aux enfants monoparentaux et des fournitures scolaires », a-t-il fait savoir. Le chirurgien cardiaque chinois a espéré que la présente formation permettra aux bénéficiaires de réagir correctement au moment opportun et de mettre en oeuvre efficacement la RCP.