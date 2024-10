Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi se prononce sur l'avenir de l'état de siège, Ituri et Nord-Kivu - Vers la fin du régime exceptionnel !

Réunissant les membres du Gouvernement, vendredi 11 octobre 2024, lors de la 17ème réunion du Conseil des Ministres, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a chargé le Gouvernement de la République à procéder, sine qua none, à l'évaluation et la mise en oeuvre complète des mesures d'assouplissement quant au retrait graduel de l'état de siège, instaurant le pouvoir militaire dans les provinces en Ituri et du Nord-Kivu.

Au terme de ce point, il est décidé qu'un rapport d'exécution de la présente instruction est à produire dans les trente (30) jours, afin que soient prises des décisions idoines concernant cette partie de la République qui nous est chère. «Ce dispositif transitoire, a-t-il insisté, devait consister au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui étaient déjà sécurisées et sous contrôle des Forces armées de la République Démocratique du Congo.

Ceci entrainait la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens notamment, la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté de manifestations pacifiques et de réunions.

De ce fait, le Président de la République a invité la Première Ministre à engager à nouveau le Gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent, assurer la scolarité aisée des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat, en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscales déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la septième réunion du Conseil des Ministres du 26 juillet 2024, de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège», lit-on dans le compte-rendu dont voici l'intégralité.