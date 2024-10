Congo-Kinshasa: L'Anapi honore les lauréats congolais du concours de l'Innovation FrancoTech 2024

Ce moment reste inoubliable. Samedi dernier, en effet, M. Bruno Tshibangu, Directeur Général a.i de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, a procédé à la remise des prix aux représentants congolais qui ont réussi une participation remarquable, tout dernièrement, à Paris, au prestigieux concours de l'innovation technologique FrancoTech, organisé en marge du 19ème Sommet de la Francophonie. Dans cette délégation, deux startups ont été, lors de l'évènement, proclamées lauréates pour leurs projets innovants notamment, en matière de la transition écologique et de la sécurité alimentaire, qui ont retenu l'attention des experts.

Le Professeur Bruno Tshibangu, après leur retour à Kinshasa, a tenu à les encourager à aller de l'avant, chacun sur son front, pour arriver à contribuer, de façon effective, dans les tout prochains jours, au développement de la RD. Congo. Dans son intervention, il a souligné, vivement, l'engagement de l'Anapi à rester sur leurs traces pour leur permettre de forger un avenir plus solide et plein d'espoir.

Par la même occasion, le Professeur Bruno Tshibangu a rendu hommage, de manière appuyée, au Président Félix Tshisekedi qui, conformément à sa vision pour le pays, n'a cessé de déployer ses énergies pour booster une classe moyenne de qualité. Les startups congolaises plébiscitées lors du Salon de l'innovation FrancoTech, à Paris, en France, ont été retenues au terme d'un processus de sélection rigoureux et transparent organisé par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (Anapi).

La vision de Félix Tshisekdi en marche à l'Anapi

"C'est un réel plaisir, pour nous, ce samedi 12 octobre 2024, où nous nous réunissons, une fois de plus, dans ce beau cadre de la salle de la Démocratie de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, à l'occasion de la remise des prix à nos startups congolaises ayant remporté le prestigieux prix au Salon de l'innovation FrancoTech qui s'est tenu en marge du 19ème Sommet de la Francophonie, à Paris, Capitale de la République française, du 3 au 4 octobre 2024... C'est, en effet, une matérialisation de la vision portée au plus haut niveau par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends l'expression de mes hommages les plus déférents", a-t-il explicité, lors de son intervention.

Sélection rigoureuse

"En perspective du salon de l'innovation technologique FrancoTech, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements avait organisé un appel à candidature à l'attention des startups congolaises afin de représenter valablement notre pays audit salon. Après une sélection rigoureuse et objective, dix seulement d'entre elles ont été sélectionnées pour concourir avec les autres startups des pays francophones au monde...

Il est de notre devoir de les honorer, les soutenir et les encourager pour cette distinction qui a le mérite de placer la République démocratique du Congo au Sommet de la Francophonie pour ce qui concerne les innovations et de valoriser davantage son rang, celui d'être le plus grand pays francophone du monde", a jouté le DG Bruno Tshibangu.

Les startups devant leurs responsabilités

"Chers lauréats, la présente cérémonie que l'Agence nationale pour la promotion des Investissements organise à votre honneur revêt un double caractère. Elle est premièrement honorifique, car vous vous êtes distingués et avez porté haut l'étendard de plus de 100 millions de congolais sur la scène internationale, montrant ainsi au monde que le Congo est un cas particulier, renfermant des compétences de tout genre...

Ensuite, elle est symbolique, car nous voulons vous encourager. Non seulement vous ici présents, qui avez participé au salon d'innovation FrancoTech, mais aussi tous ces milliers des startups congolais à travers le territoire national persévérer et continuer davantage l'amélioration et la poursuite des atteintes des résultats. Et ce, en dépit des contraintes, découragements et vicissitudes auxquels elles peuvent faire face", a martelé le DG ai de l'Anapi.

Voici une innovation de haut niveau

Durant la manifestation, l'un des lauréats a donné un peu plus de lumière sur son innovation présentée au salon de l'innovation de Paris. Elle porte sur la mise au point d'une couveuse dotée des dispositifs de haute technologie pour révolutionner la petite enfance.

"La couveuse kobika na ndaku est une couveuse connectée avec panneau solaire qui permet l'autonomisation. Notre couveuse a une particularité de résister aux variations énergétiques et elle fonctionne sur un courant local. Il y a d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle de contrôle à distance et de surveillance que nous avons intégrées à l'intérieur de notre couveuse. Notre prototype s'appelle Batela bana. Ceci permet de prendre soin des nouveau-nés et d'assurer le meilleur suivi des femmes enceintes... Sur notre plateforme, nous avons plus de 2500 personnes suivies en temps réel", a indiqué, brièvement, le responsable du projet Kobika na ndaku.