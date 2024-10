Sénégal: Vision Sénégal 2050 – Le PM promet une économie compétitive pour un pays souverain, juste et prospère

Le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) a abrité le lancement du référentiel « Sénégal 2050 » ce lundi 14 octobre 2024. Il s’agit de l’Agenda National de Transformation autour de la Gouvernance et de l’engagement panafricain, de l’Aménagement et du développement durable du territoire, du Capital humain et de la justice sociale et de l’Économie compétitive ainsi que la création d’emplois pour une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes.

A cette occasion, le Premier Ministre M. Ousmane Sonko a présenté le document de référentiel en utilisant le baobab, symbole représentatif de la culture du Sénégal qui, selon lui, incarne la vision du Projet. A l’en croire, chacun de ses éléments structurels, des racines aux fruits, reflète les objectifs clés du gouvernement pour les prochaines décennies.

Pour lui, le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour le pays pourrait se résumer en 4 grands mots. « Notre modèle ne crée pas de valeurs, on a une croissance d’appel de 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l’éclosion, 10 entreprises pour 10 milles habitants au Sénégal contre 500 pour 10 miles au Maroc et 709 pour 10 miles à Singapour, une population active mais peu productive dont 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans » a énuméré le PM pour déconstruire le modèle de l’ancien régime.

Dès lors, le gouvernement a fait un pari d’adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme reposant d’une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filière compétitive, de pôle territoire viable avec des villes épicentres et un secteur privé national fort, a indiqué M. Ousmane Sonko.

Selon lui, leur approche repose sur une transformation systémique incluant une responsabilité de « nos concitoyens d’ici et de la diaspora, à l’instar des économies qui ont décollé ». Ainsi, « Nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous nous appuierons pour créer une économie compétitive, gage d’un Sénégal souverain, juste et prospère » ajoute le PM.

Le baobab, symbole de l’agenda national de transformation

Dans sa présentation, le Premier Ministre a pris exemple sur le baobab, emblème national du Sénégal. Selon le PM, les 4 parties principales que compose cet arbre majestueux font référence aux 4 axes stratégiques de l’agenda national de transformation du Sénégal. De son point de vue, ses solides racines représentent la bonne gouvernance et l’engagement africain.

Pour cela, le Sénégal réformera ses institutions pour renforcer la confiance des citoyens, approfondira la déconcentration de l’État et la décentralisation dans le cadre d’une démocratie participative, renforcera son engagement panafricain et restaurera l’autorité de l’État.

Son tronc est synonyme d’un aménagement et d’un développement durable du territoire qui permettra d’assurer un développement inclusif et de préserver le patrimoine naturel national pour les générations futures. Ainsi, le Sénégal assurera un aménagement plus équilibré de son territoire urbain et rural, désenclavera l’ensemble du territoire à travers 6 grands corridors régionaux, assurera un accès universel à une énergie compétitive grâce à une transition énergétique juste et se positionnera en pays modèle d’économie circulaire et de gestion durable de ses écosystèmes.

Ses branches font référence à un capital humain de qualité et à une forte équité sociale qui permettront de valoriser pleinement les ressources humaines nationales et de les mobiliser derrière la nouvelle Vision 2050. Ainsi, l’égalité des chances sera renforcée par une éducation pour tous et une massification de la formation duale, la réforme du foncier et une réforme profonde du système de santé pour un accès universel, en passant d’une logique de guérison à une logique de prévention, en numérisant le système, en développant fortement l’offre de santé publique et privée et en instaurant un système national d’assurance maladie.

Et enfin ses fruits qui symbolisent une économie compétitive s’appuyant sur 4 moteurs de croissance. Ces trois premiers axes soutiendront la mise en place d’un écosystème favorable au développement de filières compétitives autour de quatre grands moteurs de croissance, capables de créer dans la durée des emplois et de la richesse, pour soutenir le bien-être de la population.

En effet, ces quatre axes qui mèneront en 2050 à un Sénégal souverain, prospère et juste, constituent l’Agenda National de Transformation, à savoir la feuille de route sur 25 ans qui permettra de réaliser cette Vision, a déclaré le Chef du gouvernement.