Ile Maurice: Des agents de sécurité agressent trois noctambules au sortir d'un pub

Dimanche, le 13 octobre, à 19 h 54, un quadragénaire, qui exerce comme agent artistique et qui habite Phoenix, a rapporté, au poste de police de Bambous, un incident survenu dans la nuit de samedi à dimanche. À 1 heure, il était dans un pub à Cascavelle avec ses deux amis et ils prenaient un verre. À 4 h 30, le plaignant et un autre ami sont sortis pour chercher leur troisième ami, qui était avec eux lors de la soirée. Ce dernier leur a expliqué que le personnel de sécurité du pub lui cherchait des noises.

Ils se sont dirigés vers un fast-food où les trois amis discutaient entre eux lorsque deux véhicules se sont arrêtés à leur hauteur. Six agents de sécurité en sont descendus et ont commencé à les agresser. Le plaignant a été frappé par un des agents. Et une femme, agent de sécurité, elle aussi, dont il ne connaît pas l'identité, est intervenue pour mettre fin à la bagarre.

Après l'incident, ils se sont rendus à l'hôpital Yves Cantin pour recevoir des soins. Un rapport de police (PF 58) a été établi indiquant que les trois hommes ont été blessés. Le déclarant a précisé qu'il ne connaissait pas les agents de sécurité mais qu'il pourrait les identifier.

La police de Bambous a cherché les images des caméras CCTV, qui pourraient les aider à identifier les agents de sécurité violents.