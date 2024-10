Ile Maurice: Pour soulager Hassen, Anick et Ranjit

La maladie et les coups du sort ne font aucune différence et affecte tout le monde. Preuve en est avec Hassen, Anick et Ranjit, qui n'ont pas eu d'autres choix que de lutter pour survivre. Pour les soutenir, nous pouvons faire acte de générosité. Soyons bienveillants, chaque action compte !

Le petit Hassen est né avec le syndrome du ventre en pruneau

A 1 an et demi, Hassen a toujours connu la maladie. Il est né avec. Atteint du syndrome du ventre en pruneau, ce qui a fait gonfler son ventre et affecté ses organes, il a dû se faire opérer. Cela fait quelques mois qu'il a subi l'intervention. Heureusement, il s'en est remis et malgré les traitements qui continuent, Hassen est un bébé qui déborde de joie. Cependant, sa famille a besoin d'un coup de pouce financier pour régler tous les frais liés à ses soins. Elle a besoin de réunir la somme de Rs 252,498.

Le combat continue pour Anick

Début 2024, le ventre d'Anick se met à grossir anormalement. Fin juillet, une échographie révèle une grosse masse abdominale. Anick est admise d'urgence pour des soins, mais face au manque de spécialiste pour son cas, elle doit rapidement trouver d'autres solutions. Elle doit se faire opérer, malgré les gros risques qu'elle encourt. Une masse de 7kg est retirée de son ventre, soit 90%. Dans la foulée, les analyses révèlent que cette masse est cancéreuse. Anick en est déjà au stade 4. A ce jour, elle lutte toujours pour sa guérison et a entamé la chimiothérapie. Mais tout cela a un coût. Anick a besoin de réunir la somme de Rs 379,281.

Ranjit, victime d'un accident de la route

19 mois en arrière, Ranjit fait un terrible accident de la route. Son véhicule est complètement endommagé, avec lui à l'intérieur. Cou disloqué, côte, genoux, tibias, doigts, tous sont cassés. Le bassin est écrasé. L'état de Ranjit est grave, au point que les médecins de l'hôpital le réfère aux médecins de l'Inde afin qu'il puisse subir une reconstruction d'une portion du bassin. De retour à Maurice, on remarque qu'après un certain temps, c'est une reconstruction totale de la hanche qu'il faut faire. C'est au mois de juillet qu'il a subi l'intervention en Inde. A ce jour, Ranjit se remet de son opération et se porte mieux. Mais il y a toujours des frais à régler. Il a besoin de réunir la somme de Rs 500,000.