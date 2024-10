Ile Maurice: Coup d'essai, coup de maître pour Rossouw Bekker et Cronje Beukes !

Keagan Bontekoning et Johan Fourie de Villiers s'offrent un deuxième succès d'étape

Coup d'essai, coup de maître pour le duo sud-africain Rossouw Bekker et Cronje Beukes. En effet, leur équipe de Valley Electrical-Titan Racing a bien géré l'avance acquise lors de la première étape du vendredi 11 octobre, pour conserver le maillot jaune jusqu'à la ligne d'arrivée finale, ce dimanche 13 octobre, au centre sportif SPARC à Cascavelle. Leurs compatriotes de l'équipe Insect Science/FuelX, Keagan Bontekoning et Johan Fourie de Villiers leur ont mis la pression pour tenter de ravir la première place au classement général mais sans succès. Ils se consolent avec un deuxième succès d'étape.

La troisième et dernière étape du Colin Mayer Tour est connue pour être la plus rapide. Avec seulement 559 mètres de dénivelé positif pour les 50 kilomètres de course, il y avait bien moins de difficultés que les deux jours précédents. Les équipes Insect Science/FuelX et Valley Electrical-Titan Racing se sont tout de suite placées aux avant-postes et avaient dans leur sillage Yannick Lincoln qui s'est inscrit comme « day rider » pour cette dernière étape.

Au premier point de ravitaillement dans le chassé Gobert, Bontekoning, de Villiers, Bekker, Beukes et Lincoln comptaient une minute d'avance sur le duo Quentin Soubadou/Toréa Célestin et deux minutes sur un groupe au sein duquel on retrouvait notamment Anthony Céleste/Gregory Maillot et Gregory Mayer/Christopher Lagane.

Les hommes de tête sont ensuite passés par la baie de Tamarin, grand classique du Colin Mayer Tour, avant d'avaler les derniers kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée à SPARC. Bontekoning et de Villiers se sont imposés en 1h41:56, soit avec 10 secondes d'avance sur les lauréats de l'édition 2024, Bekker et Beukes.

Résultats

3e étape (50 km)

1.Keagan Bontekoning/Johan Fourie de Villiers 1h41:56 ; 2. Rossouw Bekker/Cronje Beukes 1h42:06 ; 3. Yannick Lincoln 1h42:55 ; 4. Quentin Soubadou/Toréa Célestin 1h48:01 ; 5. Jeremy Lenclume/Nicolas Sautron 1h50:42

Classement général final

1.Rossouw Bekker/Cronje Beukes 6h05:57 ; 2. Keagan Bontekoning/Johan Fourie de Villiers 6h09:30 ; 3. Gregory Maillot/Anthony Céleste 6h41:02 ; 4. Christophe Vassor/Giovanni Gonthier 6h42:46 ; 5. Jeremy Lenclume/Nicolas Sautron 6h51:51

VAINQUEURS PAR CATÉGORIE

Élite hommes : Rossouw Bekker/Cronje Beukes 6h05:57

Moins de 23 ans hommes : Henri Rouillard/Julien Cornette 7h13:32

Master 2 hommes : Christophe Vassor/Giovanni Gonthier 6h42:46

Master 3 hommes : Arnaud Leclézio/Andrew Mc Lean 7h27:23

Mixte moins de 40 ans : Raphaëlle Lamusse/Thierry David 8h08:18

Mixte plus de 40 ans : Claire Nedelec/Mickael Lauret 8h41:46

Dames : Célia Halbwachs/Stéphanie Domaingue 9h30:01

IMPRESSIONS

Rossouw Bekker (Valley Electrical-Titan Racing) :

« Nous avons eu trois jours de course réussis. Très satisfait de la victoire et vraiment content d'avoir participé pour la première fois au Colin Mayer Tour. C'était une course très serrée avec Johan et Keagan. Johan a eu une mauvaise première journée et nous avons pu capitaliser dessus et prendre une avance. Nous avons ensuite résisté lors des deux étapes subséquentes pour conserver cet avantage et le maillot jaune. La dernière étape était rapide. C'était bien de rouler sur la plage. J'ai encore quelques courses de prévues jusqu'à la fin de la saison. Il y a une course de gravel le week-end prochain puis une autre en Namibie. Il restera ensuite le Wines2Whales et puis le 94.7 sur la route. Si nous sommes invités l'année prochaine, nous reviendrons définitivement défendre notre titre. Nous avons beaucoup apprécié. »

Cronje Beukes (Valley Electrical-Titan Racing) :

« C'est ma première visite à Maurice. C'était une expérience très agréable et la course était vraiment belle. Les gens sont gentils, il y a une bonne ambiance et j'ai vraiment apprécié. L'organisation est aussi très bonne. Je reviendrais définitivement si l'opportunité se présente. Les étapes sont plus courtes qu'en Afrique du Sud mais elles sont dures. Le terrain est vraiment rocailleux. Le week-end prochain, je ferais une course de gravel de 160 km, puis une course sur route et bien sur le Wines2Whales, une course de trois étapes. »

Keagan Bontekoning (Insect Science/FuelX) :

« Nous avons fait notre maximum aujourd'hui (hier) pour reprendre du temps aux leaders mais ce vent empêche de créer des écarts sur un parcours aussi plat. Nous avons mis la pression dès le départ dans la seule montée de l'étape du jour mais elle était trop courte. Je me souvenais que nous devions descendre du vélo au moment de passer sur la plage (ndlr : Tamarin) et Johan et moi nous avons essayé de prendre de l'avance dans cette portion. Nous avons pu prendre une trentaine de secondes d'avance mais Rossouw était très fort et nous avons été rattrapés. La fin a été une répétition de l'étape d'hier (samedi) et nous avons bien sprinté. Nous avons terminé avec une petite avance mais qui était bien insuffisante pour reprendre le maillot jaune. En tout cas, bravo à Rossouw et Cronje pour leur excellente course. Pour moi, courir avec Johan était un moment spécial car je l'ai vu évoluer depuis son plus jeune âge. Remporter deux étapes est vraiment extraordinaire. Le Colin Mayer Tour est une course unique. Je ne refuserai jamais une invitation pour venir y participer. J'aimerais bien revenir avec Arno (du Toit, son coéquipier au sein de l'équipe Insect Science). »

Johan Fourie de Villiers (Insect Science/FuelX) :

« Ce fut une très belle expérience aux côtés de Keagan. Il m'a appris tant de choses lors de la course. Nous avons essayé de pousser Rossouw et Cronje à la limite mais cela n'a pas marché. Et

nous savions que l'étape finirait au sprint. C'est très spécial de courir ici. C'est ma première course en dehors de l'Afrique du Sud. Je serai définitivement de retour l'an prochain. Je repars jeudi et je vais m'aligner au Wines2Whales, je ne sais pas encore aux cotés de qui. Peut-être Keagan ou alors un de ses coéquipiers qui sont très expérimentés. Je suis membre de l'équipe FuelX qui a été fondée en novembre 2023. C'est un grand honneur d'en faire partie et je la remercie pour son soutien. »