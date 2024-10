Congo-Kinshasa: Halte à la confusion et à la manipulation au pays, Patrick Muyaya - 'La réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du Gouvernement'

Pour le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, la priorité pour le Gouvernement de la République, que dirige la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, depuis le mois de juin dernier, voltige autour des réponses à donner aux besoins urgents des populations en RD. Congo. Selon lui, aucune initiative n'est envisagée, en tout cas, au niveau de l'Exécutif central, pour occasionner la réforme constitutionnelle. Il a livré cette précision, pas plus tard que le week-end dernier, lors de son intervention sur les antennes de RFI.

"La réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du Gouvernement. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est les six engagements prioritaires du Président de la République. De ce point de vue, nous avons fait beaucoup de progrès. Vous avez suivi, récemment, que le prix du carburant avait sensiblement baissé, les prix des denrées alimentaires devraient baisser dans les jours qui viennent. C'est à cela que nous nous attelons...

De toute évidence, connaissant le Président de la République, si une initiative de ce genre est appelée à être prise, nous communiquerons de la manière la plus transparente possible. Ici, il faut considérer que ce n'est ni à l'initiative du Gouvernement, ni dans aucune institution.

C'est un débat d'à-côté qui suit son cours. Mais, la priorité du Gouvernement de la République, en ce moment, c'est de garantir le pouvoir d'achat des congolais, de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé de qualité à bas prix, de terminer la guerre dans l'Est, c'est de s'assurer que nous avons créé plus d'emplois pour les jeunes, nous avons protégé le pouvoir d'achat. C'est cela l'urgence pour nous", a clarifié le Porte-parole du Gouvernement, qui a abordé plusieurs autres sujets saillants relevant de l'actualité politique de la RDC.

%

Point de vue sur le Sommet de la Francophonie

Le Président de la République n'a pas participé à la dernière phase des travaux de la Francophonie parce qu'il y a eu une omission coupable de son homologue français qu'il avait pourtant rencontré, vendredi matin. La République Démocratique du Congo étant le plus grand pays francophone et qui connait l'une des plus graves crises humanitaires, ne pouvait pas être omis à la prise de parole du Président Macron à l'ouverture du Sommet, même s'il s'est rattrapé plus tard.

Mais, le mal était fait... Je crois que le Président Macron avec ses services, ont noté ce qui s'est passé bien que le Président Macron ait voulu rattraper ce qui était pour nous comme une omission coupable en revenant avec des termes clairs d'ailleurs qui ont été repris dans les résolutions adoptées au terme de ce Sommet. On n'en n'a pas beaucoup parlé. Mais, le Rwanda a été le seul pays sur le 88 à n'avoir pas approuvé les résolutions qui condamnent l'agression dans l'Est de la RDC, qui demandent le retrait des troupes rwandaises et qui réitèrent le respect de l'intégrité territoriale de la RDC.

Pour les deux années qui suivent, pour la présidence de la Francophonie, nous attendons voir plus de solidarité parce qu'avec la Secrétaire générale, nous n'avons eu que très peu d'avancées sur les questions notamment sécuritaires dans l'Est de la RDC", a indiqué Patrick Muyaya. Parlant de l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il est revenu sur les principaux enjeux autour de ce succès récolté.

"Ici, je dois rappeler que la République démocratique du Congo a fait des pas énormes pour ce qui concerne la préservation, la protection des droits de l'homme. S'il faut regarder la place de la femme, s'il faut regarder les questions liées aux victimes de différentes guerres à travers le Fonaredd, je crois que la République démocratique du Congo a des matières à donner.

L'élection de la RDC au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève nous permettra de continuer le combat pour la promotion des droits de l'homme et nous porterons les causes qui nous sont les plus chères notamment, en ce qui concerne toutes ces personnes qui sont touchées par la guerre", a affirmé le Ministre Muyaya, à pleine voix, soulignant la détermination de Félix Tshisekedi, en tant que Garant de la Nation, à mener la bataille jusqu'au bout pour le retour à l'ordre et la restauration de la paix en RDC, principalement dans l'Est.