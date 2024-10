Afrique: Eliminatoire CAN 2025 - Les Léopards depuis dimanche à Dars-es-Salam pour le match retour contre les Taïfa Stars

Les Léopards de la République Démocratique du Congo, ont quitté Kinshasa dimanche en début d'après-midi, pour Dar-Es-Salam, en Tanzanie, où ils seront reçus ce mardi 15 octobre par les Taïfa Stars, pour le match retour, comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025.

Peu avant de s'envoler, les Léopards se sont entraînés très tôt matin au stade des Martyrs, question de bien assimiler la dernière phase tactique, pour aller désillusionner la Tanzanie devant son public. Les Léopards étaient donc à leur troisième séance d'entraînement après le match aller de jeudi dernier à Kinshasa.

« Le défi qui nous attend le mardi est plus difficile que celui du match aller. Connaissant l'écart entre les deux équipes, la Tanzanie ne se laissera pas faire une deuxième fois de suite contre nous. On est préparé à cette éventualité physiquement et moralement. Le coach nous a demandé d'être motivé à 200% car la sélection nationale c'est une fierté. L'objectif est d'être qualifié au bout de 4 journées, c'est ce que nous allons essayer de faire. Au fait, on est resté sur une bonne dynamique depuis la dernière CAN, et ce doit d'être parmi les meilleures équipes du continent », a déclaré, Arthur Masuaku, le latéral gauche de l'équipe.

Le coup d'envoi du match Tanzanie-RDC sera donné à 17h, heure de Kinshasa, au stade Benjamin Mkapa, à Dars-es-Salam, un terrain que les Léopards maitrisent bien d'avoir été battre les Walyas de l'Ethiopie au mois de septembre dernier (2-0). Avec le maximum de points dans ce groupe H, 9/9, les Léopards en cas de succès dans ce match, pourront donc se qualifier directement pour la CAN dès la 4ème journée.

Pour ce qui concerne l'effectif, un seul joueur a quitté le groupe. Il s'agit du gardien Timothy Fayulu, blessé, et remplacé depuis vendredi par Brudel Efonge de l'AS Maniema Union. Le gars s'est entrainé avec les Léopards pendant trois jours, et a fait également le déplacement pour la Tanzanie.

Dans ce groupe H, la RDC est suivie par la Tanzanie avec 4 points, de la Guinée 3 points et de l'Ethiopie 1 point. Le Syli national s'est imposé samedi devant les Walyas de l'Ethiopie par 4-1, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Ci-après, le programme complet pour la 4ème journée

Dimanche 13 octobre 2024

-16: 00 : Burundi vs Burkina Faso (0-2), Stade Félix Houphouët Boigny, Abidjan

Lundi 14 octobre 2024

-13: 00 : Kenya vs Cameroun, Stade National Mandela, Kampala

-14: 00 : Gambie vs Madagascar, Stade El Abdi, El Jadida

-16: 00 : Togo vs Algérie, Stade de Kégué, Lomé

-16: 00 : Libéria vs Guinée équatoriale, Complexe sportif Samuel Kayon Doe, Paynesville

-16: 00 : Zimbabwe vs Namibie, Orlando Stadium, Johannesburg

-19: 00 : Eswatini vs Mozambique, Mbombela Stadium, Nelspruit

Mardi 15 octobre 2024

-13: 00 : Soudan du Sud vs Ouganda, Stade de Juba, Juba

-13: 00 : Tchad vs Zambie, Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé

-13: 00 : Malawi vs Sénégal, Stade national Bingu, Lilongwe

-14: 00 : Rwanda vs Bénin, Stade Amahoro, Kigali

-15: 00 : Lesotho vs Gabon, Moses Mabhida Stadium, Durban

-15: 00 : Soudan vs Ghana, Stade des Martyrs de Benina, Benina

-16: 00 : Sierra Leone vs Côte d'Ivoire, Complexe sportif Samuel Kayon Doe, Paynesville

-16: 00 : Tanzanie vs RD Congo, Stade national Benjamin Mkapa, Dar Es Salaam

-16: 00 : Guinée-Bissau vs Mali, Estadio 24 de Setembro, Bissau

-16: 00 : Niger vs Angola, Stade Larbi Zaouli, Casablanca

-16: 00 : Mauritanie vs Égypte, Stade Cheikha Ould Boidiya, Nouakchott

-17:00 : Congo vs Afrique du Sud, Stade Alphonse Massamba Debat, Brazzaville

-19: 00 : Botswana vs Cap-Vert, Obed Itani Chilume Stadium, Francistown

-19: 00 : Comores vs Tunisie, Stade Félix Houphouët Boigny, Abidjan

-19: 00 : Éthiopie vs Guinée, Stade d'Ebimpe, Abidjan

-19: 00 : Libye vs Nigeria, Stade des Martyrs de Benina, Benina

-20: 00 : République centrafricaine vs Maroc, Stade d'Honneur, Oujda.