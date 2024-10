Congo-Kinshasa: Journée internationale de la Jeune fille - La Ministre Léonnie Kandolo a sensibilisé à Kinshasa !

Lancée depuis l'année 2012 par les Nations Unies, la Journée internationale de la Jeune fille a été célébrée avec succès le 12 octobre dernier en RDC. A Kinshasa, la Ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonnie Kandolo Omoyi l'a célébrée au lycée Movenda, situé dans la commune de Ngiri-ngiri. Elle a été placée sous le thème » le Congo de demain avec les filles autonomisées.

« A cette occasion, la Ministre Léonnie Kandolo a échangé avec plus de 1500 élèves de cette école choisie pour la cérémonie de cette journée. Le thème choisi a exprimé la nécessité d'une prise de conscience urgente par la jeune fille congolaise et sa vision sur l'avenir. La consécration de cette journée est due au fait que les petites filles et les adolescentes font face à des difficultés particulières, liées notamment à leurs conditions d'enfant et de personnes de type féminin.

Dans le monde, les filles font face à des difficultés et des obstacles spécifiques et leurs droits humains et, en particulier, ceux liés aux droits de l'enfant et aux droits des femmes ne sont pas toujours respectés. Pour ce qui est de l'activité du lycée Movenda, elle a connu la participation de plusieurs autorités dont le représentant adjoint de L'UNFPA, la Secrétaire générale au Ministère du Genre, Députés et Cadres du Ministère du Genre, Famille et enfants.