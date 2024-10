Congo-Kinshasa: Amélioration des conditions de travail de l'Administration, Sénat - Le Bureau Sama Lukonde dote le personnel d'un charroi automobile

Après une réunion de prise de contact avec le Comité de direction élargie et plusieurs services du Sénat, qui a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024 au bureau du Président, tous les membres du Bureau définitif ont eu une séance de prise de contact avec le personnel des services administratifs du Sénat.

Cette première rencontre avec le personnel des services administratifs du Sénat rentre dans le cadre d'améliorer le travail et de permettre une franche collaboration entre le nouveau bureau de la 4ème Législature de la 3ème République, a martelé le Secrétaire Général du Sénat dans son mot introductif.

Les défis qui rongent les services administratifs ont été évoqués au cours de cet échange, notamment le déficit des locaux qui est l'un des problèmes majeurs. D'où le souhait de doter le Sénat de son propre immeuble. Mettant à profit cette rencontre, un tour d'horizon de tous les paramètres qui militent au bon fonctionnement des services administratifs du Sénat ont été passés au peigne fin.

Au nom du Bureau, l'Honorable Président Sama Lukonde, après avoir prêté une oreille attentive à toutes les doléances, a promis de faire d'abord le nécessaire pour permettre une bonne collaboration étant donné que l'administration est l'épine dorsale d'une institution. « En tant que Président du Sénat de cette 4ème législature de la 3ème République, il est de son devoir de vouloir moderniser cette institution pour perpétuer la mémoire aux générations futures », a-t-il dit.

%

Après échanges et débats, l'heure est venue à la remise des clés des bus offerts au personnel des services administratifs du Sénat. Ce charroi va permettre une mobilité adéquate et confortable du personnel.

Pour conclure cette activité en beauté, le Président de la Chambre Haute, l'honorable Sama Lukonde, a effectué le tour de plus au moins 18 bureaux que composent le Sénat, département par département, en passant par la salle des séances plénières, de l'enregistrement et des bureaux d'études de la Division des finances. Le Speaker du Sénat s'est fait une idée précise de l'état des lieux pouvant l'aider à valoriser cette grande institution de la République.

« Le Bureau du Sénat a tenu a rencontré l'administration du Sénat. Nous avons débuté la journée avec une réunion avec le Secrétaire général mais aussi avec les chefs de divisions et les conseillers principaux et tous les membres d'administration du Sénat et les responsables. Le but c'était d'abord de marquer la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de ces services qui nous ont accueilli au moment où nous avons été élus. Et qui nous ont accompagnés dans le processus avec le Bureau provisoire jusqu'à ce que nous ayons l'élection du Bureau définitif et marquer un point de collaboration.

Dans le cadre de cette collaboration, il était vraiment important que nous puissions nous imprégner de leurs conditions de travail. Nous avons par la suite effectué les visites des locaux pour voir justement tous les membres d'administration et recueillir d'eux ce que le Bureau peut faire comme engagement, de moderniser le Sénat. Comment est-ce que nous pouvons les accompagner. Ici, ça entre dans la droite ligne de la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut placer l'homme au centre de tout. Nous avons terminé notre visite par la visite du charroi. Nous avions trouvé à notre entrée une difficulté, du point de vue de la mobilité de l'administration.

Et l'effort a été fait pour avoir un minimum des bus. Le but ici est qu'ils puissent en faire un bon usage, bien sûr sur ce point nous allons remettre les clés au Secrétaire général pour dire : c'est un petit pas qui est fait pour la mobilité de l'administration. Et l'effort doit se poursuivent pour améliorer leur condition de vie », a déclaré en substance le Président du Sénat Sama Lukonde.