Afrique: CAN-2025 (Qualif)/Togo - Algérie - Les 'Verts' pour sceller leur qualification à la phase finale

Alger — Sur une courbe ascendante, l'équipe nationale de football tentera de valider son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, en affrontant lundi le Togo au stade de Kégué à Lomé (17h00 algériennes), dans le cadre de la 4e journée (Gr. E) des qualifications.

Auteurs de leur troisième victoire en autant de matchs, jeudi dernier à Annaba face au même adversaire (5-1), les "Verts" auront à cœur de sceller définitivement leur qualification avant terme, sans attendre l'issue des deux dernières journées, prévues en novembre prochain.

Confortablement installée en tête du classement avec 9 points, soit cinq longueurs de plus que son poursuivant direct la Guinée- équatoriale, l'Algérie aura bien des atouts à faire valoir, pour éviter toute mauvaise surprise face à une équipe togolaise qui va chercher un sursaut pour l'orgueil et surtout resté dans la course à une éventuelle qualification.

Sur le plan de l'effectif, le coach national Vladimir Petkovic aura l'embarras du choix pour composer un onze conquérant, en dépit de l'absence pour cause de blessure des défenseurs, Mohamed Farsi, touché vendredi à l'entrainement et Jaouen Hadjam, arrivé en sélection légèrement blessé lundi dernier et pas encore totalement rétabli.

Lors de la conférence de presse d'après-match à Annaba, Petkovic a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des changements face aux "Eperviers", notamment sur le plan défensif. "Même si nous avons gagné 5-1, il y a vraiment beaucoup de choses à corriger. En première période, nous avons été un peu naïfs sur le plan défensif où nous n'avons pas bien gérer les un contre un", a-t-il regretté.

Les coéquipiers du défenseur Aïssa Mandi, qui a fêté jeudi sa 100e sélection, auront en face à un double objectif: assurer une qualification avant terme pour la CAN-2025 et préserver la bonne dynamique.

De son côté, le Togo, sèchement battu pour la première fois dans ces qualifications, n'aura plus droit à l'erreur, d'autant qu'il a été relégué à la troisième place, à l'issue de la victoire de la Guinée-équatoriale à la maison face au Libéria (1-0).

Le sélectionneur du Togo, Nibombé Daré a relevé la nécessité d'analyser ce qui n'a pas marché jeudi à Annaba, pour tenter de réagir à Lomé et se relancer dans ces qualifications. "Nous allons regarder les vidéos et voir où se situent vraiment nos erreurs et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Mais très vite puisqu'on n'a pas le temps, car le match retour devant l'Algérie est dans trois jours à Lomé. On doit se baser sur ce qui a été une réussite pour mieux aborder le match de lundi."

Le match Togo-Algérie sera dirigé par un trio arbitral de la RD Congo, conduit par Jean-Jacques N'dala Ngambo, assisté de ses compatriotes Nabina Blaise Sebutu (1er assistant) et Guylain Bongele Ngila (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est Masangune Louis Mwamba.

Dans l'autre match de cette poule E, la Guinée-équatoriale (2e, 4 pts) se rendra à Monrovia pour affronter lundi la lanterne rouge le Libéria (4e, 1 point) à 17h00 (algériennes).

Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

les dix derniers matchs de l'Algérie avant le match face au Togo

Les dix dernières rencontres de l'Algérie avant le match contre le Togo, lundi au stade de Kégué à Lomé (17h00, heure algérienne), pour le compte de la 4e journée (Gr.E) des qualifications dela Coupe d'Afrique des Nations-2025 de football :

10 octobre 2024 à Annaba(CAN-2025 - Qualifications)

Algérie-Togo 5-1

Buts : Benrahma (29e, 55e, s.p), Aouar (68e), Gouiri (86e), Amoura (90e+5)

10 septembre 2024 à Monrovia (CAN-2025 - Qualifications)

Libéria - Algérie 0-3

Buts : Gouiri (17e), Zorgane (25e), Bounedjah (80e)

6 sept 2024 à Oran (CAN-2025 - Qualifications)

Algérie - Guinée équatoriale 2-0

Buts : Aouar (70e), Gouiri (90e+5)

10 juin 2024 à Kampala (Mondial-2026/ Qualifications)

Ouganda-Algérie 1-2

Buts : Aouar (46e), Benrahma (57e)

6 juin 2024 à Alger (Mondial-2026/ Qualifications)

Algérie - Guinée 1-2

But : Yasser Baldé (52e, c.s.c)

26 mars 2024 à Alger (amical-tournoi Fifa séries 2024) :

Algérie - Afrique du Sud 3-3

Buts : Benzia (21e, 70e), Brahimi (52e)

22 mars 2024 à Alger (amical-tournoi Fifa séries 2024) :

Algérie - Bolivie 3-2

Buts: Gouiri (43e), Benzia (79e), Mandi (90e+4)

23 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023/ Côte d'Ivoire) :

Algérie - Mauritanie 0-1

20 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023/ Côte d'Ivoire) :

Algérie - Burkina Faso 2-2

Buts : Bounedjah (51e, 90e+5)

15 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023/Côte d'Ivoire):

Algérie - Angola 1-1

But : Bounedjah (19e)

Bilan en 10 matchs : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites

Buts marqués : 22/ Buts encaissés : 13

Buteurs : Bounedjah (4) - Benzia (3) - Aouar (3) - Gouiri (4) - Amoura (1) - Mandi (1) - Brahimi (1) - Yasser Baldé (c.s.c 1 ) - Benrahma (3) - Zorgane (1).