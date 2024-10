Algérie: Des associations françaises dénoncent le soutien apporté au prétendu plan d'autonomie marocain au Sahara occidental

Bilbao (Espagne) — Des représentants d'associations françaises ont dénoncé dimanche à Bilbao en Espagne, le soutien apporté par la France au prétendu plan d'autonomie marocain au Sahara occidental.

"La décision du président français, Emmanuel Macron, ne fait qu'officialiser et clarifier l'action de la France en faveur du Maroc et montre encore une fois que l'occupation du Sahara occidental qui est injuste, illégale et inhumaine, est soutenue par les plus grandes puissances impérialistes de ce monde", a indiqué, dans une déclaration à l'APS, Assyl Benachi, membre du Front de libération décolonial, en marge des travaux de la 3e édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le peuple sahraoui.

Tout en dénonçant cette décision, Assyl Benachi a rappelé que "la France a toujours soutenu le Maroc à tous les niveaux depuis 1975, que ce soit politiquement, militairement ou diplomatiquement en usant plusieurs fois de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher la question sahraouie d'être mise sur la table".

Dans ce contexte politique, il a souligné que le Front de libération décolonial qui est une organisation anti-impérialiste et anticolonialiste visant à faire les liens entre différentes luttes contre le colonialisme notamment en Palestine et au Sahara occidental, considère qu'il "faut absolument se tenir aux côtés du peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance à travers différentes actions visant à faire connaitre la cause sahraouie sur les réseaux sociaux et briser le blocus médiatique autour de cette question qui est méconnue en France par les jeunes et les moins jeunes".

Concernant les travaux de la 3e édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental, Assyl Benachi a dit avoir eu l'occasion de rencontrer "une jeunesse organisée et déterminée à soutenir la lutte pour l'indépendance du peuple sahraoui".

De son coté, Alex Bourgeat, de l'association Jeunes communistes du Val-De-Marne (Banlieue parisienne), a déclaré que le Forum de la jeunesse internationale pour la solidarité avec le Sahara occidental permet d'avoir un "vrai point de vue" sur la question sahraouie, regrettant le fait que le peuple français soit peu informé médiatiquement par rapport à l'importance de cette juste cause.

Il a fait savoir que les membres de cette association française ont concocté un programme militant en faveur du Sahara occidental pour sensibiliser les gens sur cette cause, que ça soit dans les lycées ou dans les universités.

Evoquant également la décision de la France de soutenir le "prétendu" plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, Alex Bourgeat regrette le fait que son pays agisse en faveur du Maroc et a dit souhaiter que les actions des associations en France puissent infléchir la politique nationale concernant la dernière colonie en Afrique.