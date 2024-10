Ghana: Une « marche de prière pour l'environnement » pacifique est organisée

Accra — Le 11 octobre, la « Marche de prière pour l'environnement, promue par l'archidiocèse d'Accra, s'est déroulée pacifiquement, sans incidents et avec la participation de milliers de personnes, pour dénoncer le phénomène de l'exploitation minière illégale, connue localement sous le nom de galamsey » (voir Fides 9/10/2024).

« C'est notre lutte à tous. Les décideurs politiques, ceux qui sont impliqués dans les affaires, nos chefs traditionnels et, en fait, chaque Ghanéen », a déclaré le Père Micheal Kobina Ackon Quaicoe, Directeur exécutif de la Direction de la gouvernance, de la justice et de la paix de la Conférence épiscopale ghanéenne. La marche s'est achevée par la remise d'une pétition au palais présidentiel appelant à une action concrète pour mettre fin à l'exploitation illégale et non réglementée de l'or et d'autres minerais, qui cause de graves dommages à l'environnement et inflige un lourd tribut humain aux populations locales.

Outre les catholiques, d'autres groupes tels que FixTheCountry et Democracy Hub se sont joints à la marche, exprimant leur soutien à la cause environnementale et appelant à la fin de la galamsey et à la préservation des ressources en eau du pays. Ces actions sont d'autant plus urgentes que les opérations d'extraction d'or non réglementées ont provoqué un désastre environnemental.

La crise environnementale a déclenché des appels à des mesures drastiques, y compris la déclaration de l'état d'urgence dans les zones minières et l'annulation des licences d'exploitation. Cette situation survient alors que le Ghana, aux prises avec une crise économique, se prépare à reprendre le remboursement de sa dette dans une quinzaine de jours.