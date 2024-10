Sénégal: UADB - Ouverture d'une session de formation en mathématiques pour renforcer les jeunes chercheurs

Bambey — Le Baol Training School of Mathematics, une école de formation de mathématique, s'est ouvert, lundi, à l'université Alioune Diop de Bambey (UADB) en vue de "renforcer les doctorants et les jeunes scientifiques sur les enjeux des enseignements des mathématiques", selon ses initiateurs.

Cette session de formation organisée par le département de mathématiques de l'université Alioune Diop de Bambey en collaboration avec département de mathématiques Jean Leray de l'université de Nantes (France) va se dérouler du 14 au 26 octobre 2024.

Elle rassemble des étudiants de master, des doctorants et de jeunes chercheurs de l'Afrique de l'ouest pour des cours intensifs et des opportunités de collaboration avec des experts dans les domaines de la géométrie, de la géométrie algébrique et leurs applications.

"Le Baol Training School of Mathematics vise à donner l'opportunité aux doctorants et aux jeunes scientifiques de rencontrer des experts dans leur domaine et d'enrichir leur réseau de collaborateurs", a expliqué Issa Samb, directeur de l'unité de formation et de recherche des sciences appliquées et technologies de l'information et de la communication de l'UADB.

M. Samb soutient que les participants qui viennent d'horizons divers auront l'occasion de faire des exposés sur leurs projets de recherche en cours.

"Nous espérons que cette école sera une excellente occasion pour les participants d'apprendre des matières plus avancées liées à la géométrie et à la géométrie algébrique qui pourraient les aider dans leur travail futur. Cela va enrichir également nos étudiants et contribuera à la création d'un nouveau groupe de recherche sur ces sujets", a-t-il fait valoir.

"Cette session est un lieu d'échanges et de rencontres pour offrir l'opportunité à des étudiants d'approfondir leurs études et nouer de nouveaux partenaires", a estimé Senghane Mbodji, le vice-recteur de l'UABD en charge des études qui a présidé la cérémonie d'ouverture.

Il a également souligné la "nécessité de mettre l'accent sur le partage dans le cadre de l'animation scientifique pour permettre aux jeunes chercheurs d'avoir les outils nécessaires dans leur domaine".