Congo-Kinshasa: 2ème édition du concours la 'Plume du fleuve' - Kongo River récompense les élèves lauréats

En marge de son festival, l'Ong Kongo River et ses partenaires ont récompensé 5 élèves lauréats de la deuxième édition du concours de poésie "La Plume du fleuve", le 10 octobre 2024 lors d'une cérémonie, à l'hôtel Sultani, à Kinshasa en République démocratique du Congo. Classe numérique, prix spécial de ladite compétition, équivalent à 20.000 dollars américains, a été décerné à l'école Mont Amba pour avoir reçu le plus d'interactions sur les réseaux sociaux.

«Kongo River se réjouit d'avoir permis à une école publique de bénéficier de cette classe numérique, contribuant ainsi à la modernisation de l'enseignement pour nos enfants», a-t-on lu dans un communiqué du comité organisateur du Concours "La Plume du fleuve".

Organisée en marge du festival "Kongo River" sous le thème principal "Héritages et patrimoines dans les méandres du fleuve Congo", cette compétition littéraire à caractère environnemental a opposé les élèves venus de 9 établissements scolaires de la Capitale dont l'âge varie entre 12 et 17 ans.

5 écoliers parmi les participants ont fait la distinction chacun selon son inspiration et son écriture par rapport aux choix de la thématique développée dans son poème. Il s'agit des élèves : Mbula Nkula Virginie avec son sujet "Balade sur le fleuve" ; Mubere Kamisiala (38%) avec "Dans les méandres du fleuve Congo" ; Fataki Hededi (27%) dans "fleuve et ses réalités", Yuma Sengi (30%) avec "Fleuve Congo", "Christiana Omba" avec "Les chants du fleuve Congo".

Au terme du concours poétique, l'équipe du jury a révélé les résultats finaux qui se présentent de la manière suivante : l'élève Mbula Nkula Virginie (67%) de l'Institut Bokolo a arraché la grande distinction avec 67% et a été récompensé à sa juste valeur.

Tandis que Ngengele Omba Christiana de Mont Amba a obtenu 40 % plus classe numérique pour avoir remporté plus de "likes" sur facebook. Et cela conformément à la méthode de calcul établie par le jury. Raison pour laquelle, un prix spécial a été attribué à son école. Ainsi, Vodacom, partenaire du concours, a fait un don de la classe numérique à Mont Amba bien que l'élève a été plébiscitée 2ème au classement final.

Par rapport aux prix, les organisateurs de "Kongo River" ont remis 5 tablettes avec des cartes sims et quelques livres aux 5 lauréats.

«Nous sommes heureux de vous dévoiler les élèves lauréats de la deuxième édition du concours la plume du fleuve, ce jour. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de Vodacom d'avoir accepté d'accompagner ce concours qui contribue à la valorisation de notre patrimoine commun, le Fleuve Congo. Un clin d'oeil également aux l'Ambassade d'Italie et de Grande Bretagne et le ministère de la culture», a déclaré Vincent Kunda, Coordinateur du Festival Kongo River.

Et d'ajouter : «L'Afrique a la population la plus jeune du monde avec 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Une population aussi jeune exige de la formation, de la préparation mais aussi des valeurs comme repères ».

«Ce concours représente pour nous une contribution à la construction de l'imaginaire collectif ainsi qu'au développement de l'esprit patriotique de notre jeunesse, force positive à l'avenir de développement durable», a-t-il martelé.

Pour Vincent Kunda, l'objectif de ce concours est de stimuler la créativité littéraire de la jeunesse congolaise et surtout d'encourager les jeunes à exploiter les thèmes importants liés à la protection de l'environnement pour son avenir et celui de la planète notamment, la protection et la valorisation du Fleuve Congo.

Rappelons que le Festival Kongo River est une rencontre artistique et scientifique ayant pour but la protection, la valorisation du Fleuve Congo et de ses affluents ainsi que la promotion du Tourisme et les enjeux majeurs de l'heure.