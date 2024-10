Guinée: Guinée - L'Union Sacrée des Forces Vives de Guinée annonce une concertation nationale sur la relecture du chronogramme de la transition

L'Union Sacrée des Forces Vives de Guinée a animée ce lundi 14 octobre 2024 une conférence de presse sur le thème << Annonce du programme de concertation nationale sur la relecture du chronogramme de la transition >>, à la maison de la presse de Guinée.

Selon Honorable Oyé Beavogui du PDG RDA, qu'actuellement, il y a la présence de prémisses de risque imminent d'une crise politique en Guinée.

Il indique qu'ils essayent d'anticiper sur la crise à travers ce cadre de concertation.

<< Aujourd'hui, personne n'ignore la présence de prémisses de risque imminent d'une crise politique. Cette initiative dont nous sommes porteurs s'explique par cet état de fait regrettable. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il s'agit d'anticiper sur la crise à travers ce cadre de concertation pour trouver un consensus politique, facilitant légitimement le retour à l'ordre constitutionnel >>, a-t-il fait savoir.

Il poursuit en déclarant que dans les prochains jours, la coordination nationale entamera des prises de contacts avec toutes les composantes de la nation.

<< De manière objective, cette concertation nationale responsable aura à l'ordre du jour: la relecture (rediscutions) de la durée et le chronogramme de la transition, en vue d'avoir une durée et un chronogramme réalistes. La coordination nationale de l'Union Sacrée entamera dans les prochaines heures et jours des prises de contacts avec toutes les composantes de la nation, des partenaires techniques et financiers en vue d'accorder à notre démarche un caractère inclusif et participatif. En dépit de tout, nous sommes également convaincus que les guinéens, comme par le passé réussiront à surmonter cet autre tournant décisif de notre histoire dans l'écoute et le respect mutuel >>, a-t-il souligné.

À préciser que les membres de cette coordination demandent l'ouverture d'une concertation nationale pour requalifier le chronogramme de la transition.