Congo-Brazzaville: 8e Foire aux plants - A la découverte du patrimoine végétal de Brazzaville

L'édition 2024 de la Foire aux plants a débuté, le 11 octobre, sous le signe de l'engagement écologique de la jeunesse. Au total, 221 848 plants variés sont exposés, soit 74% de plants fruitiers, 15% d'espèces fruitières, 5% d'ornementaux, 2% de plants médicinaux.

L'évènement dédié à la valorisation du patrimoine végétal vivant et de la culture écologique a mobilisé quelque vingt-trois exposants originaires de la capitale. Chacun des horticulteurs est venu exposer et vendre ses collections de plantes, allant des espèces locales aux espèces exotiques. Pour cette 8e édition, on y a identifié trente-six espèces fruitières ; dix-sept espèces forestières ; dix-sept espèces ornementales ; six espèces aromatiques ; quatre espèces médicinales et trois espèces potagères.

Organisée par le ministère de l'Économie forestière avec l'appui technique du Programme national d'afforestation et de reboisement (PRoNAR), la foire aux plants 2024 restera ouverte jusqu'au 30 novembre prochain. Les organiseurs n'ont pas osé, cette fois-ci, protéger sur les visiteurs attendus à la foire. Ils misent plutôt sur les offres exceptionnelles, avec notamment de divers produits non ligneux tels que le miel, les huiles essentielles et les produits issus de la transformation (biscuits au gingembre, biscuits de Moringa, des graines de sésame...).

Le PRoNAR a contribué à l'identification et à la sélection de ces essences comme les Biofertilisants et les Biopesticides. Les visiteurs pourront également se procurer du Neem ou Margousier, une espèce d'origine indienne retenue par les Nations unies comme l'Arbre du 21e siècle. Les feuilles, l'écorce, les graines et l'huile du Neem sont réputées pour leurs propriétés antimicrobiennes, d'après le coordonnateur du PRoNAR, François Mankessi, cette plante « originale » est aussi utilisée comme insecticide en agriculture.

L'organisation régulière de la foire aux plants, depuis sa première édition en 2017, traduit l'engagement politique du gouvernement pour l'environnement. Le thème de l'édition, « Foire aux plants, 8e édition : Verdir toute la nation avec la jeunesse », est d'ailleurs porteur d'un message politique. « L'invite qui est faite à la jeunesse de notre pays à se mobiliser pour cette noble cause s'aligne à l'orientation du chef de l'État, qui déclare l'année 2024 « Année de la jeunesse ». Il revient donc à la jeunesse de saisir cette opportunité pour s'organiser et se mobiliser », a réitéré Pierre Taty, le directeur de cabinet de la ministre de l'Économie forestière. Lors des précédentes éditions, l'évènement était organisé simultanément dans plusieurs localités du pays, comme en 2022 à Brazzaville, Oyo, Pointe-Noire et Dolisie.