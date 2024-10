Congo-Brazzaville: Complexe scolaire « La Sandrine » - Deux élèves bénéficient des bourses d'études

Deux bourses scolaires ont été attribuées, le 11 octobre, aux élèves Koutiki Naely Daniella Emmanuelle, élève en classe de CM2, et Bouya Nzalakanda Bruno Alberta, élève en classe de 3e, du Complexe scolaire « La Sandrine » de Mpaka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, par l'ONG Zonta club Pointe-Noire Telema à l'occasion de la Journée internationale de la fille.

Me Philippe Gervie Bassintsa, présidente de Zonta club Pointe-Noire « Telema », et Brice Richard Kolo, directeur administratif et pédagogique du Complexe scolaire « La Sandrine », ont signé le contrat de partenariat octroyant les bourses aux deux élèves méritantes. « Nous sommes très honorés que l'ONG Zonta ait porté son choix sur notre école. Cela nous comble et comble aussi nos deux élèves qui ont été les meilleures dans leurs différents niveaux d'études l'année dernière.

Cela nous va droit au coeur d'autant plus que l'année qui vient de s'écouler, nous n'avons pas pu organiser la journée d'émulation pour récompenser nos meilleurs élèves à cause des travaux de rénovation de notre établissement. Ce geste de Zonta vient en quelque sorte combler ce vide que tout le monde a regretté mais compris», a dit Brice Richard Kolo, directeur administratif et pédagogique. Et d'ajouter : « Je m'en réjouis énormément d'autant plus que ces bourses vont continuer si les enfants restent brillantes jusqu'à ce qu'elles quittent l'établissement à la fin de leur cycle d'études.»

Pour Me Philippe Gervie Bassintsa, l'excellence a été le premier critère qui a milité dans le choix du Complexe scolaire « La Sandrine ». La qualité des enseignements, les conditions d'accueil de l'établissement, l'emplacement du site, la compétence des jeunes filles ont été déterminants. « A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la fille, nous avons choisi ces deux jeunes filles, meilleures dans leurs niveaux d'études l'année dernière car elles ont réalisé la moyenne de 18, 42 pour Bouya Nzalakanda Bruno Alberta pour passer de la 4eà la 3e et de 9,13 pour Koutiki Naely Daniella Emmanuelle qui est passée du CM1 au CM2.

En leur attribuant notre bourse scolaire, nous voulons justement montrer à ces jeunes filles qu'elles sont capables d'avoir une vision pour leur avenir qui peut être glorieux et très impactant», a-t-il fait savoir

En remerciant Zonta Club Pointe-Noire « Telema », la bénéficiaire Bouya Nzalakanda Alberta a dit : « Cela me fait plaisir. Ce n'est pas à tout moment que l'on reçoit ce genre de récompenses. Je me dis que mes efforts ont vraiment payé puisque mes parents sont vraiment fiers de moi. Et cela me pousse à faire plus d'efforts pour continuer à recevoir des telles récompenses ». Un sentiment de satisfaction aussi exprimé par Koutiki Naely Daniella Emmanuella.

Le Zonta est une ONG internationale apolitique, qui oeuvre dans la promotion des droits des femmes et dans l'autonomisation des femmes par le service et le plaidoyer. Il existe dans plus de 65 pays dans le monde. C'est le 19 décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré la Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Cette journée met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits.