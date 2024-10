Congo-Brazzaville: Première édition du Samoj - Des jeunes brazzavillois orientés et encadrés sur les opportunités de formation

Les promoteurs du Séminaire d'animation, de motivation et d'orientation pour la jeunesse (Samoj) ont organisé, le 12 octobre, à Brazzaville un atelier d'orientation et d'encadrement des jeunes scolarisés et non scolarisés issus des divers arrondissements de la capitale. Les échanges ont porté sur les techniques et aptitudes à adopter pour participer à l'émancipation et au développement de la société.

La première édition du Samoj a réussi à réunir les jeunes autour des sujets les concernant. Ce séminaire qui s'est tenu sur le thème « Foncez et défoncez » a permis aux jeunes de s'exprimer, de s'édifier, d'apprendre et d'encourager leurs frères et soeurs qui se sont déjà lancés dans certaines activités commerciales ou sociales.

Organisée par la plateforme Wor Consulting que dirige Sylvel Douniama, cette édition du Samoj s'est déroulée sous le parrainage de la directrice des programmes de Télé Congo, Aline France Etokabeka. La marraine de cette première édition a invité les jeunes à croire en eux et à travailler pleinement pour leur réussite. Elle a, en effet, demandé aux participants de continuer à manifester l'esprit de patriotisme et de responsabilité.

Selon Sylvel Douniama, Samoj est un propulseur de talents et de plusieurs actions visant à donner à la jeunesse les possibilités d'apprendre et évoluer dans la société. « Les jeunes doivent prendre conscience. Faites de l'auto-évaluation afin de découvrir les qualités, les compétences, les points forts et les points faibles de chacun de vous. Ne fuyez jamais les problèmes, mais soyez sélectifs dans votre vie. La jeunesse doit s'enraciner dans des projets sains pour réussir sans se compromettre. Vous devrez être actionnaires et non consommateurs », a-t-il indiqué après avoir fait une autobiographie.

Pour faciliter la compréhension de la vision du Samoj, des panels interactifs ont été organisés. Chaque intervenant à user de ses techniques pour transmettre le message et sensibiliser les participants. Samoj vise à faire sortir les jeunes désœuvres dans des situations difficiles en leur offrant les possibilités et espaces de formations gratuites sur certains métiers de l'heure. Ce moment du donner et du recevoir a édifié et boosté la motivation des participants dans le processus de recherche d'emploi, d'opportunités d'affaires et de création d'emploi. « C'était un moment de réveil et de motivation. Nous avons beaucoup appris durant ce séminaire. Ça été une occasion très importante. Nous voulons prendre de la relève, mais nous devrons être capables de s'assumer et travailler pour la communauté », a indiqué une participante.

Samoj veut former les jeunes et les orienter dans le processus de prise de conscience et d'autonomie totale. Ces formations dans divers métiers seront gratuites, mais l'équipe du Samoj plaide pour le soutien et l'accompagnement des institutions et organisations publiques et privées.