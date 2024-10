Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Le prix moyen du brut congolais fixé à 78 dollars

Les acteurs du marché pétrolier national se sont accordés, le 11 octobre, sur le prix du baril du brut à 78.59 dollars, soit un différentiel trimestriel moyen de -0,34 dollar par baril. Les prix des bruts de référence ont été réajustés, à 75.99 dollars pour le Djeno Mélange, 78.12 pour le Nkossa Blend et 81.67 pour le Yombo.

Les bruts congolais se sont échangés sur le marché international au troisième trimestre avec des différentiels se situant entre -2.250 dollars/bl et 1.360 dollars/bl, soit nettement mieux que le trimestre précédent. Concernant le Dieno Melange, les cargaisons restent concurrencées par l'Ural russe, se dirigeant cette fois-ci vers la Chine, la France, la Roumanie et l'Italie. Les cargaisons du Nkossa Blend ont, quant à elles, pris les destinations de L'Italie, de la Malaisie, de la Thailande et du Singapour.

La réunion de fixation des prix pétroliers au troisième trimestre 2024 a observé le « comportement » du Yombo qui est resté fidèle à sa pricing period à la moyenne mensuelle. Orientée vers le marché singapourien, la cargaison de Yombo a été échangée avec un différentiel de 1.250 dollars/bl, favorisé par la pénurie des Fiouls à faible teneur en soufre dans la région, augmentant ainsi drastiquement le prix du LSFO.

Durant les discussions, les acteurs pétroliers, dont les représentants du ministère des Hydrocarbures et les dirigeants des compagnies pétrolières, sont parvenus à s'entendre sur des prix « équilibrés » tenant compte des réalités économiques et de la feuille de route du gouvernement. En raison de la volatilité du marché international due en partie à la baisse de la demande dans les grands marchés (Chine, États-Unis) et des conflits géopolitiques, les autorités ont prôné une politique axée sur une gestion flexible des prix des bruts congolais.

« En réponse à ces dynamiques globales, nous avons identifié des chantiers stratégiques clés pour notre secteur national. Parmi eux, le développement de la valorisation du gaz naturel. Un autre sujet d'importance est la question de la Taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit d'un point d'attention majeur pour l'ensemble des parties prenantes du secteur. Le gouvernement est pleinement conscient des enjeux liés à ce sujet, et nous attendons vos propositions afin d'avancer ensemble et de trouver des solutions adaptées », a indiqué le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, Pr Macaire Batchi.

S'agissant des cours de l'or noir sur le marché mondial, les pétroliers ont observé une tendance baissière, ouvrant le trimestre à 88 dollars et clôturant le trimestre à 72.89 dollars, il a atteint son plus haut niveau le 05 juillet 2024 avec un baril de Brent daté à 89 dollars. La moyenne trimestrielle réalisée par le brut de référence a été de 80 dollars, soit une baisse de 4.63 par rapport au deuxième trimestre 2024.