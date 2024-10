Afrique Australe: Le FPI en Mission au Botswana pour finaliser son adhésion au Réseau des IFD de la SADC

La République Démocratique du Congo, en tant que membre actif de la SADC, souhaite, à travers le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI), rejoindre le réseau des Institutions de Financement du Développement (IFD) de la SADC et devenir membre effectif du Centre de ressources pour le financement du développement (SADC-DFRC). C'est dans ce cadre que le Directeur Général du FPI, Bertin Mudimu, a effectué une mission à Gaborone, au Botswana, du 7 au 11 octobre 2024. Cette mission de travail vise à finaliser le processus d'adhésion du FPI au réseau des IFD de la SADC et à favoriser des échanges avec d'autres IFD du Botswana déjà membres, dans un souci d'analyse comparative.

Il est important de rappeler que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) constitue une importante Communauté Économique Régionale. Dans ce contexte, la RDC, en tant que membre actif de l'organisation sous régionale voudrait de plus en plus marquer sa présence au sein de la SADC qui a adopté un Plan de Développement ainsi qu'une Stratégie d'Industrialisation pour promouvoir le développement de la région.

La mobilisation des ressources est essentielle et nécessite une coopération renforcée pour le financement du développement au sein de la SADC.

Dans cette perspective, le SADC-DFRC se positionne comme la plateforme idéale pour favoriser la collaboration entre les Institutions de Financement du Développement.

Actuellement, la RDC dispose de deux IFD : la SOFIDE, qui est membre effectif du SADC-DFRC, et le FPI, qui est encore en statut d'observateur. Dans le cadre de sa nouvelle vision managériale, le FPI souhaite quitter ce statut pour devenir un membre actif au sein de ce réseau, qui compte déjà 41 membres issus de divers pays de la sous-région.

Ainsi, le FPI s'engage à finaliser son processus d'adhésion au réseau des IFD de la SADC, renforçant ainsi les capacités de financement pour le développement de la région.

Séjournant à Gaborone, au Botswana, le Directeur Général du FPI (Fonds de Promotion de l'Industrie), accompagné de ses experts en intégration régionale, a participé au processus d'adhésion et d'intégration au SADC-DFRC (Centre de Ressources du Financement du Développement de la Communauté de Développement de l'Afrique australe).

Dans un message adressé à Stuart Kufeni, Président Directeur Général du SADC-DFRC, Bertin Mudimu a déclaré : « Après avoir observé le fonctionnement de ce réseau, le moment est venu pour le FPI de devenir un membre actif. Ce réseau a pour mandat de promouvoir la mobilisation efficace des ressources par le secteur financier, en particulier les Institutions de Financement du Développement (IFD), afin d'investir dans des domaines clés susceptibles de stimuler des activités durables et une croissance inclusive.

Cela contribuera à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté, conformément aux objectifs de la SADC. Nous sommes convaincus qu'en intégrant ce réseau, notre institution bénéficiera d'un soutien technique et d'un renforcement des capacités de notre personnel, ainsi que de services de recherche politique, de plaidoyer et de conseil. »

Cette initiative témoigne de l'engagement fort du FPI envers la collaboration régionale et le développement durable.

A quelle date le FPI signera-t-il officiellement le protocole d'engagement de la charte de la SADC-DFRC ?

Après un séjour de 5 jours au Botswana, où se situe le siège de la SADC, le management du FPI a finalisé le processus d'adhésion au réseau des institutions de financement du développement (IFD) de la plateforme sous-régionale. Il a été annoncé que le FPI signera officiellement la charte d'adhésion au SADC-DFRC en tant que membre actif lors du prochain forum des directeurs généraux des IFD de la SADC, ainsi que lors des réunions du Sous-Comité des IFD de la SADC, qui se tiendront en novembre prochain à Mpumalanga, une province d'Afrique du Sud.

Des rencontres B to B avec d'autres institutions de financement du développement (IFD) du Botswana, déjà membres de ce réseau

Lors de son séjour à Gaborone, le Directeur Général du FPI, accompagné de ses experts, a eu plusieurs rencontres avec des institutions de financement du développement du Botswana, membres du réseau SADC-DFRC. Ces échanges avaient pour objectif de partager des expériences et de réaliser des analyses comparatives. La délégation du FPI a ainsi dialogué avec :

⦁ Norsad Capital : Cette société d'investissement, forte de plus de 32 ans d'expérience, collabore avec des entreprises de la sous-région ayant un impact positif sur leur développement. Elle a déjà investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 150 entreprises, dans divers secteurs et pays d'Afrique.

⦁ Botswana Investment and Trade Center (BITC): Cette agence intégrée est chargée de promouvoir et d'attirer les investissements, ainsi que de développer et de promouvoir les exportations. Elle joue également un rôle clé dans la gestion de la marque nationale du Botswana, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création de richesse dans le pays.

⦁ Botswana Development Corporation (BDC): Fondée en 1970, avec le gouvernement du Botswana comme unique actionnaire, la BDC a pour mission de favoriser le développement des entreprises industrielles, commerciales et agricoles. En tant que principale agence de développement du pays, elle gère des actifs d'investissement collectifs d'une valeur supérieure à 300 millions de dollars

⦁ Botswana Savings Bank (BSB): Cette banque, propriété de l'État, mobilise l'épargne nationale en acceptant des dépôts et en offrant des prêts à des conditions commerciales. Elle propose également divers services financiers pour répondre aux besoins des citoyens du Botswana. Fondée en 1992, la BSB offre à ses clients des comptes d'épargne, des prêts hypothécaires, des prêts automobiles et d'autres prêts garantis. Ses actifs s'élèvent à environ 100 millions de dollars américains.

⦁ Botswana Housing Corporation (BHC): Établie en 1971, la BHC est une société paraétatique relevant du ministère des Transports et des Travaux publics. Elle est l'unique autorité gouvernementale en matière de logement et est responsable de la construction de projets immobiliers ainsi que de la conception de tous les programmes de logement dans le pays.

⦁ National Development Bank (NDB): Créée en 1963, la NDB Botswana est une institution financière nationale de développement axée sur le financement du secteur agricole et la promotion de la sécurité alimentaire au Botswana. À ce jour, la banque dispose d'actifs totalisant plus de 150 millions de dollars américains.

Les rencontres organisées ont permis au FPI d'atteindre plusieurs objectifs stratégiques, notamment l'élargissement des perspectives, le développement du réseautage, le benchmarking (comparaison des performances), l'innovation collaborative, la résolution de problèmes communs, le partage des ressources et le renforcement de la réputation.

En résumé, ces échanges ont constitué une véritable opportunité d'apprentissage et de collaboration, susceptibles de générer des avantages concurrentiels et de favoriser une amélioration continue, comme l'a souligné le Directeur Général du FPI, Bertin Mudimu.