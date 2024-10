Congo-Kinshasa: Mots du week-end, Education du futur - Quelles sont les perspectives de l'éducation dans le contexte de l'intelligence artificielle ?

Mon cours sur la culture africaine et la société congolaise ne compte que 4 étudiants. Je leur demande de lire des livres sur les contradictions culturelles et les absurdités de la société congolaise. A travers ce cours, je vise à inculquer à mes étudiants un esprit critique rigoureux fondé sur une profonde ouverture historico-anthropologique. Les quatre étudiants terminent ce cours avec un très haut niveau de pensée critique.

Ils ne seront probablement pas capables de résoudre des équations différentielles du second ordre impliquant des coefficients complexes au cours de leur vie, mais d'un autre côté, ils liront et apprécieront tout ce que Céline, Mudimbe, Abdu malik Salim, Kabamba et d'autres auteurs ont écrit et ils comprendront dans la complexité de leurs différentes écritures.

J'avais le même objectif dans mon cours d'anthropologie philosophique, qui comptait également moins de 10 étudiants. En revanche, mon cours d'anthropologie médicale dans la faculté de médecine compte plus de 100 étudiants.

Nos étudiants les plus brillants étudient la médecine au Congo. Les facultés les plus populaires sont le droit, l'économie et la finance, l'informatique et la polytechnique qui développent la pensée scientifique. Dans le contexte du développement technologique grâce à l'intelligence artificielle, est-ce acceptable de simplement poursuivre ce type d'éducation ?

La nouveauté de l'intelligence artificielle (IA)

Un de mes collègues, dont le travail consistait à réviser les dissertations des étudiants et à corriger leur formulation, recevait de moins en moins d'étudiants à cause de Chat GPT. Nous nous souvenons des scénaristes hollywoodiens qui ont perdu leur emploi parce que l'IA produisait de si bons scénarios. Google met déjà des voitures autonomes sur la route aujourd'hui. Le métier de chauffeur de taxi ne fera que disparaître avec le temps. Il existe des robots qui aident les personnes âgées vivant seules. Dans le domaine médical, l'intelligence artificielle permet de diagnostiquer avec précision la présence d'un cancer dans le corps.

L'IA peut réaliser des interventions chirurgicales sans erreurs humaines, comme l'oubli d'un scalpel ou d'un coton dans l'abdomen du patient. Les médecins que nous formons perdront leur emploi à mesure que l'IA fera leur travail mieux et avec plus de précision. A l'avenir, les emplois des médecins, dentistes et radiologues disparaîtront. Il en va de même pour les constructeurs.

Avec les imprimantes 3D, vous pouvez construire un gratte-ciel en une journée. Il n'y aura donc plus d'emplois pour les maçons et les ingénieurs. L'intelligence artificielle fournit également des estimations de prix précises et des détails sur l'économie, qu'aucun économiste ne peut fournir avec une telle précision. Les métiers d'économiste et de banquier cesseront d'exister demain.

De tels changements ne sont pas inhabituels pour les humains. Athènes, en Grèce, était le centre du monde antique, mais c'est aujourd'hui une ville moins glamour, comme les autres. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'Espagne et le Portugal étaient des puissances mondiales, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alexandrie et Constance ne sont plus les capitales mondiales du livre. L'humanité a également connu des changements similaires. Ils ne sont donc pas nouveaux. Mais que devrions-nous enseigner aux étudiants pour les préparer à ce qui attend demain ?

Quelles carrières devraient-ils poursuivre ?

Premièrement, les algorithmes de programmation Internet, la capacité d'éditer et d'analyser des données, a l'instar de Google, Amazon, Apple ou Facebook. Nous devons fournir aux étudiants une solide formation scientifique pour comprendre tout ce qui pourrait les intégrer dans des entreprises comme Facebook, Apple et autres.

De plus, et je pense que c'est le plus important, nous devons apprendre à nos étudiants à penser de manière critique, car tout le monde ne peut pas étudier les sciences. La seule arme dont disposent les étudiants face à un monde plein de robotique et d'IA est un sens critique fort qui leur permet de résister et de naviguer dans ce monde.

En d'autres termes, la seule façon de préparer les étudiants pour l'avenir est de leur enseigner l'esprit critique. De cette manière, ils peuvent résister avec force et confiance à la domination des robots sur leur vie. Afin de préparer les jeunes aux métiers de demain, de les former à résister et à trouver leur place d'être humain dans ce gouffre de l'intelligence artérielle, nous devons sensibiliser les jeunes à la littérature, à la philosophie, à l'histoire. Il faut les former en sociologie ou en anthropologie.

Dans ces sciences, ils acquièrent le sens de la dialectique, de la pensée critique, de l'analyse et de la contradiction. Seules ces sciences pourront les aider à comprendre que la robotique invasive de l'IA a une éthique et des responsabilités. Par exemple, notre sens critique nous permet de distinguer les différentes approches biotechnologiques de l'intelligence artificielle en médecine.

Approche de la biotechnologie

Approche bioéthique Approche scientifique

Restauration de la vie humaine Création de la vie humaine

Préservation de la vie Direction de la vie

Adaptation génétique Manipulation génétique

Coopération avec la nature, adaptation Contrôle de la nature

Le contrôle du savoir-faire ne justifie pas l'action Le contrôle du savoir-faire justifie l'action

Le fait que les embryons puissent être sélectionnés ne garantit pas la légitimité de cette procédure Ce qui est possible doit être recherché

La pensée critique nous permet de reconnaître qu'avec l'IA nous sommes confrontés à deux visions du monde :

Absolutiste Relativiste

Qui reconnaît qu'il y a un absolu objectif (Objectif) Un Dieu Dénie de valeur absolue objective, Dieu n'existe pas

Reconnaitre la dignité humaine Les humains dominent la nature

Souligne le caractère sacré de la vie L'accent sur la qualité de la vie

La fin ne justifie pas les moyens La fin justifie le moyen

Toutes les vies sont précieuses Le plus grand bonheur du plus grand nombre

La conclusion est qu'un cours qui forme les jeunes à l'esprit critique, et qui ne compte actuellement que quatre étudiants, est en fait le cours de l'avenir ; le cursus qui forme les jeunes à la pensée critique est le cursus de l'avenir. Il ne sert à rien de former des étudiants à des métiers qui disparaîtront avec la présence de l'intelligence artificielle.

Pourquoi se préparer au métier de chauffeur de taxi alors que les voitures n'auront plus besoin de chauffeurs ? Les personnes qui lisent beaucoup et ont appris l'esprit critique seront préparées pour le monde de demain.