La 6ème édition de la Conférence annuelle de Glencore s'est clôturée la semaine dernière à Kinshasa. C'est un évènement de haut niveau qui a rassemblé plusieurs acteurs majeurs de l'industrie minière. Les activités relatives à cette sixième édition ont été placées sous le thème : "Bâtir fièrement un héritage minier responsable en RDC".

Kizito Pakabomba, Ministre des Mines, Chasper Sarott, Ambassadeur de Suisse en RDC, Guy- Robert Lukama, Président du Conseil d'Administration de la Gécamines, Marie Gabriel Opese, Directrice Générale de Standard Bank en RDC, Anna Krutikova, Responsable du Développement Durable chez Glencore International ainsi que Joëlle Kona, Vice-Présidente de la CNDH, ont tous donné une valeur ajoutée à l'évènement à travers des interventions de haute facture. Un des moments qui ont marqué les esprits, c'est l'intervention de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a parlé en visioconférence depuis l'Allemagne où elle séjourne.

Concrètement, l'événement a servi de plateforme essentielle pour aborder les enjeux critiques du secteur minier en RDC, tout en mettant en lumière les efforts déployés par les miniers, y compris Glencore, dans les domaines de l'Environnement, le Social et la Gouvernance (ESG), de la traçabilité et de la durabilité.

Prenant parole, Marie-Chantal Kaninda, Présidente de Glencore en RDC et du Conseil d'Administration de KCC, ainsi que Mark Davis, CEO de Glencore Copper Africa, ont présenté les réalisations de Glencore en RDC pour 2023 et 2024. Ils ont abordé les défis actuels du secteur, examiné la performance des exploitations minières de Glencore en RDC, et mis en avant les activités en cours, illustrant ainsi la conformité aux normes ESG à l'échelle mondiale.

"En tant qu'importante entreprise de négoce et l'une des plus grandes sociétés minières au monde, Glencore est idéalement positionnée pour comprendre et répondre aux besoins de ses clients à l'échelle mondiale, dont certains s'approvisionnent directement auprès de nos exploitations en RDC. Ces partenariats ainsi que le rôle clé de la RDC dans la transition énergétique, sont des éléments cruciaux pour le développement durable du pays."

Pour sa part, le CEO de Glencore Copper Africa Mark, Davis a salué le renouvellement des permis miniers de KCC, une étape cruciale selon lui, pour l'avenir de l'une des plus grandes mines de cuivre de la RDC.

" En tant que l'une des rares grandes sociétés minières occidentales opérant en RDC, ce renouvellement témoigne des efforts soutenus du gouvernement congolais pour créer un environnement commercial propice aux investisseurs... Glencore est bien positionné au niveau mondial pour atteindre son objectif d'approvisionnement responsable en matières premières qui améliorent la vie quotidienne, et je suis convaincu que notre présence en RDC constitue un élément essentiel de notre activité à l'échelle mondiale", a-t-il révélé.

Pour sa part, dans son intervention, la Première ministre a souligné l'importance des pratiques minières responsables pour favoriser un développement durable, apportant des bénéfices à long terme aux communautés environnantes et à la population de la RDC.

Prenant part au panel, le Ministre des Mines a, lors de son intervention, dressé un état des lieux du secteur minier congolais. Il a souligné la différence entre l'exploitation industrielle et artisanale, tout en insistant sur la nécessité de respecter les normes réglementaires établies par l'État.

En outre, il a réaffirmé la vision du gouvernement qui est de faire de l'industrie minière un pilier du développement économique notamment, par la création de richesses locales et la promotion d'une classe moyenne congolaise.

Glencore RDC a saisi cette occasion pour réaffirmer son engagement à collaborer étroitement avec les autorités nationales, les partenaires locaux et internationaux, ainsi qu'avec les communautés environnantes, afin de construire un avenir meilleur et plus durable.

Depuis 2007, Glencore est présent en RDC, où elle produit du cuivre et du cobalt à travers ses opérations Kamoto Copper Company (KCC), détenue conjointement avec la Gécamines (25%) et Mutanda Mining (MUMI), dont l'État congolais détient 5%. En 2023,

Les opérations de Glencore en RDC ont versé près d'un milliard de dollars de contributions au gouvernement congolais, en taxes, impôts et autres redevances.

En effet, les opérations de Glencore en RDC bénéficient de la certification de la Responsible Minerals Initiative (RMI) et s'engagent activement dans l'élaboration du programme d'assurance The Copper Mark. Ce programme est l'un des principaux cadres d'assurance en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

(ESG), visant à promouvoir des pratiques responsables tout au long de la chaîne de valeur du cuivre.

Il sied de noter que Glencore est l'une des plus grandes entreprises diversifiées des matières premières au monde et un important producteur et négociant de plus de 60 produits de base. Grâce à un réseau d'actifs, de clients, de fournisseurs répartis dans le monde entier, " nous produisons, traitons, recyclons, achetons, commercialisons et distribuons les produits de base qui permettent la décarbonisation tout en répondant aux besoins énergétiques actuels ".

En République Démocratique du Congo, Glencore existe depuis 2007, où il gère deux exploitations de cuivre et de cobalt industrielles, Kamoto Copper Company SA (KCC) -un partenariat avec la Gécamines ainsi que Mutanda Mining SARL (MUM), et a contribué à l'établissement et à l'expansion d'un secteur extractif robuste, créant ainsi des milliers d'emplois (environ 8700 employés et 7650 contractants).

Les entreprises de Glencore emploient environ 135000 personnes, y compris les sous-traitants. Avec une forte présence dans plus de 35 pays et dans des régions détentrices de matières premières établies et émergentes, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau de commercialisation mondial doté de plus de 40 bureaux.