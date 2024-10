Congo-Kinshasa: Ballon d'essai ?

Le Secrétaire Général de l'UDPS, Augustin Kabuya, fait de la révision constitutionnelle son cheval de bataille. Les instances du parti présidentiel sont instruites pour mobiliser en faveur de cette initiative. D'aucuns peinent, cependant, à comprendre cette démarche alors que le gouvernement vient, à peine, de franchir le cap de 100 jours, attendant que le budget 2025 soit voté et promulgué.

Tout tourne, cependant, au ralenti alors que la grogne sociale pointe à l'horizon. En effet, après le compromis entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants, c'est au tour des médecins d'agiter l'épouvantail. Les professionnels de la robe blanche annoncent une grève dès demain mardi 15 octobre pour une semaine. Et pour cause : le non-respect des engagements du gouvernement pour améliorer leurs conditions salariales. Ils exigent un minimum de 1 000 dollars.

Finalement, on se pose la question sur la nécessité d'une campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle alors que Félix Tshisekedi ne se trouve qu'à la 1ère année de son quinquennat. Ne fallait-il pas laisser au gouvernement le temps de s'affirmer sur le terrain ? Difficile, à ce niveau de circonscrire les intentions derrière la tête de Kabuya.

Membre du présidium de l'Union sacrée, l'UDPS a préféré agir en solo sans chercher à associer les autres sociétaires de cette majorité présidentielle. Les frustrations au sein de ce regroupement politique, sont un fait réel. L'UDPS, considérée comme fer de lance de cette majorité, est accusée de se tailler la part du lion dans le partage du gâteau.

%

Effet, après la mise en place du gouvernement et dernièrement, les présidences des commissions à l'Assemblée nationale où elle contrôle la PAJ, l'Ecofin et la défense, de nombreux regroupements et partis politiques ne sont plus prêts à cheminer avec l'UDPS dans cette même logique.

En outre, Kabuya, initiateur de ce projet, se trouve être mal en point dans sa propre formation politique où une dissidence conteste sa gestion. Chercherait-il une certaine notoriété en tentant de s'inscrire dans les annales de l'UDPS comme précurseur de la révision constitutionnelle ? Cela pourrait ressembler à un simple ballon d'essai pour des calculs politiciens.

Il aura réussi son coup en emballant les états-majors politiques sur ce débat. Peu importe le moment ou le contexte. Il tirerait les dividendes politiques de cette initiative le moment venu. A quoi rime alors le silence radio observé auprès des autres membres de l'Union sacrée ? 2028 risque de faire éclabousser l'Union sacrée au regard des injustices subies par ceux qui s'estiment floués après avoir mouillé le maillot pour la reconduction de Félix Tshisekedi.