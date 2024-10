Sénégal: Nouveau référentiel des politiques publiques - «L'agenda national de transformation Sénégal 2050 » rendu public

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présenté le nouveau référentiel des politiques publiques. Il s'agit de « Sénégal 2050 : Agenda national de transformation ».

Selon le document de presse, le Sénégal fait face à des défis importants, notamment la dépendance à l'égard de ressources extérieures, une compétitivité insuffisante et un capital humain sous-exploité.

«Afin de surmonter ces obstacles et de propulser le pays vers un avenir souverain, juste et prospère, le référentiel « Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation » propose une série de réformes économiques, sociales et institutionnelles », lit-on dans la note. Ce référentiel est divisé en quatre axes stratégiques.

Il y a l'axe stratégique «Gouvernance et engagement panafricain ». Sur ce point, explique-t-on, le renforcement de l'État de droit et des institutions publiques sera au coeur de la transformation.

«Le Sénégal ambitionne de devenir un modèle de bonne gouvernance en Afrique, en luttant contre la corruption, en réformant ses institutions, et en promouvant la transparence », explique-t-on.

L'autre axe stratégique est lié à l'aménagement et au développement durable du territoire ». Selon le document, le développement des infrastructures et la gestion durable de l'environnement et des écosystèmes naturels sont des priorités, avec un développement territorial plus équilibré, autour de huit grands pôles-territoires.

Le troisième axe stratégique concerne le « capital humain et la justice sociale ». L'investissement dans l'éducation, la formation professionnelle et la santé, explique-t-on, est essentiel pour créer une société équitable, où chaque citoyen peut contribuer activement au développement du pays.

Le quatrième axe stratégie est lié à l'économie compétitive et la création d'emplois ». Le développement d'une économie compétitive et diversifiée, s'appuyant sur un secteur privé national fort, permettra de créer des emplois de qualité et de soutenir la croissance économique à long terme.

Le référentiel « Sénégal 2050 » est conçu pour sortir le Sénégal du cercle vicieux de la dépendance économique et du sous-développement. À travers la mise en oeuvre progressive de ce plan, le Sénégal aspire à tripler le revenu par habitant, passant de 1500 USD à 4500 USD d'ici 2050 ; atteindre une croissance économique annuelle de 6 à 7 % en moyenne ; réduire la pauvreté de manière significative et améliorer l'inclusion sociale et territoriale ;bâtir une nation souveraine sur le plan culturel, alimentaire, énergétique, financier et technologique.

«Cet événement marque le début d'une transformation systémique pour le Sénégal. Les programmes et réformes qui seront mis en oeuvre dans le cadre de « Sénégal 2050 » permettront au pays de devenir un pôle économique, culturel et technologique incontournable sur le continent africain, avec une croissance inclusive et durable », renseigne la même source.