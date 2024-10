Ile Maurice: Un homme arrêté avec une certaine quantité d'héroïne

Un habitant de Camp-Carol, Grand-Baie, connu des services de police, a été arrêté, dimanche, le 13 octobre. Et cela, après une descente des éléments de la Central Investigation Division de Grand-Baie à Camp-Carol, qui agissant sur la base d'informations reçues, ont placé une maison sous surveillance. Le suspect, un jeune de 19 ans, se trouvait sur la voie publique, devant chez lui et tenait un colis blanc à la main. Les policiers sont sortis de leur cachette et ont couru vers lui. En les apercevant, de même que leur véhicule, le jeune a pris la fuite. Rentrant dans son jardin, il s'est dirigé vers sa maison. Il a été aussitôt poursuivi et intercepté près de la porte principale.

Les policiers ont révélé leur identité et ont sécurisé le colis qui se trouvait toujours en sa possession. Le parcel contenait onze feuilles d'aluminium, pliées en carrés, chacune renfermant une certaine quantité de poudre brunâtre, suspectée d'être de l'héroïne. Un policier lui a montré les pièces à conviction, l'a informé des preuves obtenues, ainsi que de ses droits constitutionnels. Après avoir été averti et interrogé, ce dernier a répondu : «Brown sa misier. Mo pe tras enn la vie. Mo pe vann enn dose Rs 200». Le suspect a été arrêté et placé en détention pour trafic de drogue.

Son domicile a aussi été perquisitionné mais rien d'incriminant n'a été retrouvé chez lui.