Sénégal: Transformation systémique - Ousmane Sonko ouvre le grand livre « Sénégal 2050 »

Ce lundi 14 octobre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko, chantre du projet souverainiste, présente le référentiel des politiques publiques, ses axes de transformation économique et politique pour les 25 prochaines années, devant les membres de son gouvernement, les représentants diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, les bailleurs, les représentants d'institutions, le secteur privé, les partenaires sociaux, la société civile, le monde agricole, etc.

Le Premier ministre Ousmane Sonko expose, ce jour, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, la vision souverainiste du Sénégal, intitulée « Sénégal 2050 », aux partenaires et bailleurs de fonds, en tant que modèle de développement endogène pour les 25 prochaines années. Cette vision entend marquer une rupture totale avec les modèles de développement jusqu'ici présentés ou appliqués, et qui n'ont pas permis au pays de sortir durablement de la pauvreté et de l'endettement chronique. Ainsi, « c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré, destiné à financer des projets qui n'ont aucun lien avec la construction d'un développement endogène et souverain », a déclaré vendredi dernier avec fermeté le Premier ministre, lors du 40e anniversaire de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Bénéficiant d'un environnement institutionnel favorable, d'une position géostratégique avantageuse, d'un potentiel considérable en ressources pétrolières, gazières, de minerais de qualité, de ressources halieutiques et humaines de grande valeur, Ousmane Sonko entend rassurer les concitoyens et les partenaires sur la pertinence de croire qu'un autre Sénégal est possible avec ces atouts comparatifs. Selon le président du parti Pastef, « Sénégal 2050 » ambitionne de réduire la pauvreté, de tripler le revenu par habitant d'ici à 2050 et d'atteindre une croissance économique annuelle moyenne de 6 à 7 %. Le nouveau modèle de développement (référentiel) repose sur quatre axes et six moteurs de croissance. Le premier moteur de croissance concerne les secteurs à forte valeur ajoutée, dont le tourisme constitue le premier axe. Sur les huit pôles de développement projetés, sept considèrent le tourisme comme une filière clé.

En matière d'autonomie financière, « il est aujourd'hui avéré que de nombreuses sociétés nationales ne parviennent pas à assurer cette autonomie, donc leur viabilité financière. Finalement, elles subsistent sous perfusion de l'État. Cela n'est pas souhaitable et ne peut garantir des résultats pérennes », a affirmé le Premier ministre, samedi dernier, à l'occasion du lancement de deux nouvelles filiales de la société SAPCO SA, dans les domaines du tourisme, du transport, de la logistique et de l'immobilier.

Concrètement, il est attendu de ce nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal la relance de l'industrie, du tourisme, le développement de l'intelligence artificielle, l'autosuffisance alimentaire et la revalorisation du système éducatif.