Maroc: Le renforcement de la coopération parlementaire au coeur des entretiens de M. Talbi Alami avec le président du Sénat brésilien

Rabat — Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre d'entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président du Sénat brésilien, Rodrigo Pacheco, en visite de travail dans le Royaume.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont fait part de leur volonté de renforcer la dynamique des groupes d'amitié parlementaires maroco-brésiliens, et de raffermir la coordination et la concertation au niveau bilatéral et dans le cadre des relations parlementaires multilatérales, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

À cette occasion, le président du Sénat brésilien a exprimé son admiration quant aux progrès et développement réalisés par le Maroc dans divers domaines, faisant savoir que sa visite au Maroc "vise à renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, et contribuer à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays à travers une diplomatie parlementaire efficiente".

Il a également noté que les deux pays font face à des défis communs liés au domaine environnemental et au changement climatique, invitant à cet égard, le président de la Chambre des représentants à participer au sommet COP30, prévu l'année prochaine au Brésil.

Et le responsable parlementaire brésilien de souligner que le Maroc s'érige en partenaire économique distingué pour le Brésil, mettant en avant les opportunités prometteuses pour promouvoir la coopération économique, commerciale, agricole et touristique entre les deux pays.

Pour sa part, M. Talbi Alami s'est félicité de la qualité des relations liant le Maroc au Brésil, qui, selon lui, partagent les mêmes valeurs, exprimant ses remerciements et son appréciation pour la position du Brésil soutenant l'intégrité territoriale du Royaume.

Le président de la Chambre des représentants a également passé en revue les grands projets de développement en cours au Maroc sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en exergue l'essor remarquable des infrastructures, notamment le Port Tanger-Med, et le nouveau port Dakhla Atlantique qui constituera un passage pour le continent africain, outre le développement du secteur agricole, et les efforts pour faire face aux répercussions négatives du changement climatique, ainsi que les projets d'énergies renouvelables, le chantier de la protection sociale et d'autres initiatives structurantes.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Brésil à Rabat, Alexandre Guido Lopes Parola.