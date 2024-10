Maroc: L'ITF tient son 46è congrès à Marrakech

Marrakech — La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) tient son 46ème congrès, du 13 au 19 octobre à Marrakech, en présence de plus de 2.000 participants représentant 754 syndicats issus de 154 pays.

Organisé en coordination avec l'Union Marocaine du Travail (UMT), cet événement vise à définir une vision globale de l'ITF pour les cinq prochaines années et à fédérer les efforts pour garantir les droits, l'égalité, la sécurité et la durabilité, comme fondements d'un secteur de transport plus sûr et plus équitable.

Intervenant à l'ouverture de ce congrès, le secrétaire général de l'UMT, Miloudi Moukharik, a souligné que ce conclave, qui se tient pour la première fois au Monde arabe et en Afrique, "reflète la position de l'ITF en tant que force ouvrière qui oeuvre à la défense des droits et acquis des travailleurs du secteur", se félicitant du choix du Maroc comme hôte de cet événement d'envergure.

Il a, dans ce sens, relevé que ce 46è congrès offre aux participants l'occasion de découvrir la forte dynamique socio-économique que connaît le Royaume, ainsi que l'hospitalité et la stabilité dont il jouit, soulignant l'engagement du Maroc dans plusieurs grands projets structurants touchant diverses industries, le secteur des énergies renouvelables et les infrastructures.

%

Le congrès intervient dans un contexte marqué par des crises d'ordre géopolitique, climatique et technologique, qui "représentent une menace directe pour les droits et acquis de la classe laborieuse, et impactent négativement la réalité sociale des travailleurs du transport à travers le monde", a-t-il fait observer.

De son côté, le président de l'ITF, Paddy Crumlin, a relevé que la Fédération en tant que force, dont les références reposent sur la promotion de l'égalité et la lutte contre le racisme et la discrimination, veille à ce que tous les travailleurs soient en mesure d'accompagner les progrès réalisés dans le monde au service de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Il a expliqué que les travaux de ce congrès seront axés sur les questions relatives aux droits des travailleurs, à la santé et à la sécurité au travail, au défi lié au changement climatique, à l'égalité homme-femme et à l'implication des jeunes dans la vie syndicale.

M. Crumlin a aussi noté que le choix du Maroc pour accueillir ce congrès représente une occasion idoine pour prendre connaissance du développement que connaît le Royaume dans plusieurs domaines, notamment le transport, ainsi que de la richesse de son patrimoine culturel, qui constitue un véritable levier pour le développement des nations.

Le secrétaire général de l'ITF, Stephen Cotton, a pour sa part, mis l'accent sur le rôle vital des travailleurs du secteur du transport au service de la prospérité et le bien-être des pays.

Il a, dans ce cadre, évoqué les nouveaux défis auxquels l'ITF fait face, et qui nécessitent la fédération des efforts pour les surmonter, relevant que ce congrès offre l'opportunité pour discuter de diverses questions dans le cadre d'un débat ouvert et transparent, afin de tracer la feuille de route de l'ITF pour les cinq prochaines années, vers un avenir prospère pour les travailleurs du secteur du transport, leurs communautés et la société dans son ensemble.

Les participants à cette rencontre aborderont plusieurs thèmes liés à l'amélioration des conditions de travail, au droit fondamental de grève, à la lutte contre la discrimination, à la garantie de l'égalité homme-femme, à l'inclusion, à la santé et au bien-être des travailleurs, à l'impact de la technologie et à la durabilité du transport.