Afrique: L'entreprise marocaine Almav désignée meilleur cabinet Supply Chain dans le continent

Dakar — L'entreprise marocaine Almav a été désignée meilleur cabinet de Supply Chain en Afrique, lors de la cérémonie des Africa Supply Chain Awards, organisée le week-end à Dakar.

Cette prestigieuse distinction a récompensé le groupe, acteur majeur de l'ingénierie logistique au Maroc, pour son engagement et ses réalisations en Afrique depuis plusieurs années, ainsi que pour les normes élevées atteintes par l'entreprise au niveau du continent.

Fondé en 2011, Almav est spécialisé dans le domaine de la Supply Chain avec une offre diversifiée sur le marché et des solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour ses clients.

Le groupe compte 50 collaborateurs directs et plus de 1000 autres indirects avec un siège social à Casablanca à partir duquel les ingénieurs Almav peuvent intervenir partout dans le monde et déjà dans de nombreux pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Espagne et la Canada.

L'équipe Almav est capable de conduire des missions stratégiques et opérationnelles allant du diagnostic et analyses à la mise en oeuvre et déploiement des solutions optimales.

Le PDG du groupe, Yassine Adib, s'est dit "honoré" et "fier" de voir son groupe remporter ce prix unique en son genre en Afrique, et ce en signe de reconnaissances de ses activités et de ses performances au niveau africain, profitant ainsi des relations privilégiées liant le Royaume et les pays africains, ainsi que de la place de marque et de la crédibilité dont le Maroc jouit auprès de ses partenaires africains.

"Les experts Almav ont pour devise et réputation d'accompagner le client jusqu'au bout de son projet en déployant les recommandations formulées et mesurant les résultats", a souligné M. Adib, lors de cette cérémonie.

Le PDG du groupe a, par ailleurs, affirmé la disposition de l'entreprise à mettre son expertise et savoir-faire à la disposition des entreprises et institutions du continent, conformément à la stratégie africaine du Royaume centrée sur les rapports humains et tournée vers les réponses africaines aux défis de l'Afrique.

Outre le prix du meilleur cabinet de Supply Chain, plusieurs distinctions ont été remises aux meilleures entreprises africaines opérant dans différents secteurs, en plus des prix honorifiques remis aux meilleures sociétés de logistique lors de cette deuxième édition.

Africa Supply Chain Awards a été lancé dans le but de récompenser les agences gouvernementales, les entreprises et les professionnels qui font preuve d'excellence dans leurs activités de supply chain (transport, logistique, production, transit, etc).