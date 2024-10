Sénégal: Vision 2050 – Bassirou Diomaye Faye prône une autonomie économique, énergétique et alimentaire

Le Sénégal vient de lancer l’agenda national de transformation intitulé « Sénégal 2050 » ce lundi 14 octobre au CICAD sous la présidence de SEM Bassirou Diomaye Faye. En effet, « ce référentiel vise à réduire la dépendance à la dette étrangère, tripler le revenu par habitant et garantir une croissance économique durable », a déclaré le Président de la République.

Selon lui, ce document stratégique pose les fondements d’une nouvelle ère pour le pays. Ainsi, pour le Président Faye, il traduit en profondeur leur ambition de dépasser les clivages et les défis, de réviser totalement les schémas classiques du passé qui ont entrainé une stagnation et une régression sociale inacceptable entretenue par une gouvernance de confort, vigoureusement indexée et fortement rejetée par les populations, déterminées à changer inéluctablement leur sort.

Avec le référentiel présenté et déployé, le Chef de l’Etat prône de consolider durablement une nation solidaire, résiliente et résolument engagée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque sénégalais.

« Au demeurant, nous prenons acte à partir d’un héritage lourd marqué par une situation économique budgétaire, financière et sociale extrêmement difficile et complexe qui trouve des explications dans la mauvaise direction emprunter par notre pays dès les premières années de notre indépendance », a-t-il indiqué.

Il s’est désolé de la situation de l’économie sénégalaise qu’il juge extravertie, neutralisée par un modèle d’exploitation de matières premières sans valorisation ni transformation locale notable, laissant le secteur privé national trop faible avec une industrie en miniature et nos jeunes talents en quête d’opportunité désespérés souvent poussés à chercher un avenir ailleurs.

C’est dans cette optique que le programme Sénégal 2050 se dresse comme la réponse structurée à ces défis. Selon lui, il repose sur une vision claire, rigoureuse et audacieuse. « Nous avons pris le temps de diagnostiquer avec précision les dysfonctionnements de notre système, de consulter, d’analyser, et surtout, de formuler des solutions robustes pour une transformation en profondeur » a renseigné SEM Bassirou Diomaye Faye.

En effet, le Président estime que ce référentiel est la feuille de route pour les 25 prochaines années, déclinée en stratégies quinquennales et décennales qui permettront de mesurer, d’ajuster et d’optimiser les efforts de l’Etat en temps réel.

Il ne se limite pas à des mesures économiques. Il symbolise aussi notre volonté de renforcer la cohésion nationale, de réduire les inégalités et de garantir à chaque citoyen une place dans le Sénégal que nous bâtissons. Il s’agit d’un projet collectif, au-delà des clivages politiques, qui appelle l’engagement de chacun d’entre nous.

A l’en croire, notre souveraineté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle.

« C’est donc le temps de la transcendance, du consensus, du sursaut et du don de soi pour assoir notre souveraineté et libérer les énergies, les talents et les potentiels de notre nation » a déclaré le Chef de l’Etat.