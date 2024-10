Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Octobre 2024

Sénégal : Météo- Alerte aux inondations dans plusieurs régions

Ayant déclaré l’alerte dans plusieurs régions du pays le long du fleuve, les autorités sénégalaises précisent que les débits d’eau observés sont les plus importants depuis 1961, une situation attribuée aux changements climatiques. Le ministère sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique a lancé une alerte concernant des risques d’inondations majeures dans plusieurs régions du pays. Selon un communiqué officiel publié samedi 12 octobre sur les réseaux sociaux officiels du ministère, les niveaux d’alerte ont été atteints, voire dépassés, le long des fleuves Sénégal et Gambie. Les régions de Matam (nord- est) et Tambacounda (sud- est) ont déjà subi des dégâts matériels importants suite au débordement des eaux. Le ministère prévient que la région de Saint-Louis (nord) pourrait être la prochaine touchée, avec une onde de crue attendue à Bakel (est) dans les prochains jours. Le gouvernement assure que les gouverneurs des régions concernées sont mobilisés et vont lancer un avis de pré-alerte. Ils prendront la direction des opérations dans leurs régions respectives. Le ministère appelle à la vigilance et au calme de toutes les populations, tout en promettant une aide et une assistance aux sinistrés dans le cadre du plan d’urgence. ( Source: adakar.com)

Guinée : Paris/Palais Bourbon- Vers l’ouverture d’une enquête sur la « coopération sécuritaire » avec la France

« Les relations entre le régime militaire guinéen et Paris interrogent ». Déclaration d’un groupe de députés français qui ont décidé de créer une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur la nature et la profondeur des relations entre Paris et Conakry depuis la chute du régime d’Alpha Condé, en septembre 2021, il y a trois ans. Ces parlementaires notent dans leur document de proposition de résolution de cinq pages, que depuis le coup d’État du 5 septembre 2021 et le renversement du président Alpha Condé, la Guinée est sous le contrôle du général Mamadi Doumbouya qui avait alors initialement promis une transition démocratique de trois ans, avec l’engagement qu’il quitterait le pouvoir au plus tard en janvier 2025.( Source :africaguinée.com)

Gabon : Taekwondo- Le pays s’offre 5 médailles

Les taekwondoïstes gabonais ont décroché cinq médailles, dont une en or et quatre en bronze, dimanche écoulé, au terme de la Président’s Cup Africa disputée à Malabo en Guinée-Équatoriale, a-t-on appris d’une source de la Fédération gabonaise de taekwondo (Fégatae). Alexandre Essogho a fait retentir l’hymne national du Gabon à Malabo, après avoir fini en or chez les (+87 kg). Ses coéquipiers, Marindi Merveille (+73 kg), Mouketou Boulanga Charlie (58 kg), Essougue Nancy Ntoutoume (-67 kg) et Megue Owa Michel (+73 kg), ont tous décroché des médailles de bronze. (Source : Agp)

Rca : Enfants mineurs à Gaga- Une réalité alarmante dans le pays

À Gaga, dans le nord-ouest de la République Centrafricaine (RCA), des dizaines d'enfants sont contraints de se lancer dans des activités minières pour subvenir aux besoins de leurs familles. Face à la précarité économique, ces enfants deviennent souvent des travailleurs dans des conditions difficiles, mettant en péril leur éducation et leur avenir. Certains enfants parviennent à jongler entre leurs études et le travail sur les chantiers miniers. Ils assistent aux cours pendant la journée et se rendent ensuite sur les sites miniers pour aider leurs familles en fin de journée. Cette double vie peut entraîner une fatigue excessive et des performances scolaires en déclin, car ils ne peuvent pas se concentrer pleinement sur leurs études. ( Source : abangui.com)

Togo : Aides et assistance- Dans la région des Savanes, le comité d’aide aux déplacés face à de nombreux défis

Depuis trois ans, le nord du Togo a connu plusieurs attaques sur lesquelles les autorités togolaises communiquent rarement. Cette situation sécuritaire a entraîné des déplacements de populations dans la région des Savanes et, plus particulièrement, dans l'extrême nord-est. L'Église catholique a mis en place en 2022 un comité pour aider les populations déplacées dont les besoins sont nombreux encore aujourd'hui. La priorité actuelle, ce sont les élèves déplacés. Un mois après la rentrée scolaire, il faut s'assurer qu'ils aillent à l'école. Or, les familles manquent de moyens et certaines écoles sont surchargées. (Source : Rfi)

Bénin : Dispositif pour la sécurité des patients - L’Ars pour la promotion et l’appropriation de l’outil dans l’Ouémé et le Plateau

Créée par la loi n°2022-17 du 19 octobre 2022 modifiant la loi n° 2020-37 du 03 février 2021, portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS) a été installée le 12 Septembre 2022 par le Président de la République. Après deux années de vie et d’activités quasiment sans tambour ni trompette, il est apparu opportun pour le Collège de mieux faire connaître l’Institution aux populations. Le dispositif pour la sécurité des patients, déployé depuis quelques mois, est présenté. C’est à travers une mission itinérante prévue pour couvrir tous les départements du pays et dont l’Ouémé et le Plateau ont été le point de départ. (Source : acotonou.com)

Mali : Douentza - Les vecteurs aériens foudroient une colonne de terroristes à Mondoro

Le Chef d’État-Major Général des Armées informe l’opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l’ensemble du territoire national.C’est ainsi que dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, dans le secteur de DOUNA, dans la Commune de MONDORO, Cercle de DOUENTZA, une colonne terroriste a été foudroyée par les vecteurs aériens, dans le cadre d’une opération de la Force Conjointe de l’AES dans la zone du Liptako-Gourma, entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. (Source : abamako.com)

Rdc : Sécurité aux frontières - Félix Tshisekedi annonce la poursuite de la coopération avec l’Ouganda dans la lutte contre les Adf

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé, le samedi 12 octobre, la poursuite de la coopération militaire entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise dans la lutte contre les rebelles ADF dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. La décision a été validée après une réunion d'évaluation des opérations dans la capitale congolaise du 10 au 11 octobre 2024 entre les chefs d'états-majors des forces armées congolaises et ougandaises. L'annonce de la poursuite de cette coopération militaire intervient alors que l’Ouganda est accusé par la société civile de soutenir les rebelles du M23.Selon la présidence congolaise, sur son compte X (anciennement Twitter), le chef de l'État a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la Rdc et l'Ouganda afin d'éradiquer l'insécurité dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. (Source : Rfi)

Cote d’Ivoire : Attécoubé- Plusieurs victimes dans l’effondrement d’un immeuble R+3 à Abobodoumé

Un immeuble R+3 en construction s’est effondré sur des habitations mitoyennes le dimanche 13 octobre 2024, à Abobodoumé dans la commune d’Attécoubé (Abidjan), face au maquis Anoumabo. Le bilan fait état d’un mort. Il s’agit, selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), d’une victime décédée, découverte sous les décombres. Une autre victime retrouvée sous les gravats a été conditionnée par le médecin de garde et a été par la suite évacuée au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Yopougon. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires explique que trois autres victimes supposées ensevelies seraient encore sous les décombres. Ils disent poursuivre les recherches pour retrouver ces éventuelles personnes. ( Source : fratmat.info)