Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein - Les révélations du ministre de la santé

Nous sommes en plein "Octobre Rose", un mois dédié depuis quelques années, à la sensibilisation et au dépistage volontaire du Cancer du sein. Bonne période également pour les gouvernants de communiquer sur cette forme du cancer.

En Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a appelé, le samedi 12 octobre 2024, les femmes à se faire dépister des cancers, en se rendant très tôt dans les centres de santé. C'était lors des journées de dépistage du cancer du sein et de vaccination gratuite contre le cancer du col de l'utérus, tenues au Centre hospitalier régional (Chr) d'Agboville à l'initiative du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa en collaboration avec The Good Samaritan Ong, comme rapporté par le Cicg.

Démarrée, le vendredi 11 octobre 2024, l'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation dénommée : « Octobre Rose ».

« Chères mamans, chères sœurs, chères filles, n'ayez plus peur du cancer. Grâce aux investissements réalisés sous le leadership du Président Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous avons des centres dédiés qui permettent de prendre en charge très tôt le cancer avec de très bons résultats en termes de taux de guérison », a déclaré Pierre N'Gou Dimba.

Selon cette source gouvernementale,le ministre a rappelé des actions gouvernementales visant à lutter contre la pathologie. Il a cité entre autres, la construction de l'Imena (Institut de médecine nucléaire d'Abidjan) et le lancement des travaux du centre intégré TEP-SCAN, qui permettra de renforcer la capacité de détection des lésions du cancer. Aussi, il a fait savoir que des études ont été menées pour que la prise en charge soit faite localement avec le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao) et d'autres centres.

« Lorsque que le cancer est détecté précocement, on a un taux de guérison de 09 cas sur 10 femmes », a-t-il dit.

Présente à la cérémonie, la directrice générale du Cnrao, prof. Didi-Kouko Coulibaly Judith, est revenue sur les règles de base à observer chez la femme pour se prémunir du cancer du sein. Il s'agit de : l'autopalpation, une consultation annuelle après 20 ans et enfin une radiographie des seins (mammographie), tous les 02 ans à partir de 45 ans.

Le cancer est un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire, du fait de sa morbidité et mortalité élevées. Selon les estimations de Globocan 2020, le nombre de nouveaux cas en Côte d'Ivoire était estimé à 17 300 dont 9896 femmes et 7404 hommes. Tous sites et tous sexes confondus, le cancer du sein est le plus fréquent (19,1%), suivi des cancers de la prostate (15,9%), du col de l'utérus (11,9%), du foie (6,6%) et des lymphomes non hodgkiniens (4,9%).

Chez la femme, les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus diagnostiqués ; les taux d'incidence standardisés sont respectivement de 44,7 et 31,2 pour 100 000 femmes. Chez l'homme, les cancers de la prostate (48 pour 100 000) et du foie (10,1 pour 100 000) occupent les deux premiers rangs en termes d'incidence (Globocan, 2020).