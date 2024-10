Guinée: Transition - Le RPG, le FNDC politique, l'ANAD et l'UFC se retirent de 'l'Union sacrée' des forces vives

communiqué de presse

"Les partis et coalitions politiques, ainsi que les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration, constatant que l'Union Sacrée n'est plus fidèle à l'esprit et à la lettre de son texte fondateur adopté à sa création le 22 Avril 2024 à Conakry comme Charte de l'Union. Cette charte qui avait pour objectif, rappelons-le, d'unir nos forces pour contraindre la junte de respecter son engagement d'organiser les élections avant le 31 décembre 2024 ; faute de quoi, de demander son départ et la mise en place d'une transition civile ;

Considérant la multiplication de prises de décisions au nom de l'Union et contraires aux dispositions de cette Charte ;

Considérant l'organisation intempestive des conférences sans concertation préalable ni définition consensuelle des messages à délivrer et qui sont très souvent en contradiction avec les dispositions de la charte ;

Décident, à compter de ce jour, de se retirer de l'Union Sacrée.

Les partis signataires réaffirment leur adhésion et leur fidélité à l'esprit et la lettre du texte adopté à la création de cette plate-forme, ne ménageront aucun effort pour sa mise en oeuvre par leurs coalitions et partis respectifs".

Conakry, le 14 Octobre 2024.

Les signataires

1-Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie (ANAD)

2- FNDC POLITIQUE

3- RPG ARC-EN-CIEL

4-Union des Forces du Changement (UFC)