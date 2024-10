Maroc: Rabat - La Rabita Mohammadia des Oulémas tient son 33ème Conseil académique

Rabat — La Rabita Mohammadia des Oulémas a tenu, lundi à Rabat, la 33ème session de son Conseil académique consacré à l'examen du déroulé des travaux de l'institution et de son programme d'action au service des constantes du Royaume.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a indiqué que le Conseil académique vient, dans sa 33ème session, reprendre l'examen et débattre des mécanismes de fonctionnement de l'institution, tout en passant en revue les réalisations aux niveaux académique et scientifique.

Cette réunion constitue une opportunité pour étudier les différents moyens et mécanismes de mise en oeuvre des programmes et stratégies développés, soulignant à cet égard que parmi les mécanismes débattus par le Conseil figure "la systématisation de la performance scientifique à travers la création de réseaux d'approche aux niveaux académique et scientifique".

La Rabita oeuvre de manière intégrée avec ses différents structures et centres pour atteindre les objectifs escomptés, a-t-il relevé, ajoutant que parmi les manifestations de cette méthodologie dans la performance scientifique figure la création de plusieurs réseaux qui permettront l'analyse et la lecture de la performance de la Rabita et de ses différentes structures.

Ce conseil a été consacré à l'examen du déroulé des travaux de l'institution et de son programme d'action au service des constantes du Royaume, doctrine, rite et conduite, par le biais notamment de l'édification et l'approfondissement des compétences permettant de promouvoir l'adhésion aux valeurs religieuses et nationales.

Dans ce cadre, il sera fait appel aux centres de recherches et d'études spécialisés et aux unités scientifiques relevant de la Rabita, conformément aux missions d'immunisation intellectuelle et scientifique que requiert le contexte mondial actuel et par fidélité au souci de consacrer les constantes de l'identité religieuse et l'intégrité territoriale du Royaume chérifien, sous la conduite éclairée d'Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Le 33è Conseil académique de la Rabita Mohammadia des Oulémas se tient conformément aux dispositions du Dahir portant création et organisation de la Rabita.