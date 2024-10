Maroc: M. Ould Errachid s'entretient avec le Président du Sénat brésilien

Rabat — Le Président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Sénat brésilien, Rodrigo Pacheco, en visite de travail dans le Royaume.

Au début de cette réunion, M. Ould Errachid a salué la visite de M. Pacheco au Maroc, soulignant qu'elle contribuera à renforcer davantage les relations entre la Chambre des Conseillers et le Sénat brésilien, indique un communiqué de la Chambre.

Dans ce contexte, le Président de la Chambre des Conseillers a indiqué que les relations parlementaires entre les deux institutions s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement du dynamisme des relations bilatérales unissant les deux pays amis, qui ont été renforcées davantage grâce à la Visite historique en 2004 de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Brésil, et les accords bilatéraux qui en ont été scellés à cette occasion couvrant divers domaines politiques, économiques et culturels.

A cette occasion, M. Ould Errachid a rappelé l'Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi en vue de créer un cadre institutionnel solide qui fédère les 23 pays du continent donnant sur l'Océan Atlantique, faisant de la façade atlantique du Royaume du Maroc un point de départ pour renforcer la connexion logistique entre les deux rives.

S'agissant de la diplomatie parlementaire, le président de la Chambre des Conseillers a mis en avant l'importance de la coopération parlementaire dans la promotion et le renforcement des relations entre les deux pays amis, outre le développement de cette coopération, encadrée par le mémorandum d'accord signé entre les deux institutions en 2018, qui stipule la nécessité d'établir des canaux permanents pour le dialogue parlementaire et promouvoir les échanges des visites, des expériences et des expertises dans divers domaines de l'action parlementaire.

Concernant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, M. Ould Errachid a salué la position ferme et solidaire de la République Fédérale du Brésil, se félicitant, dans ce contexte, de l'adoption par le Sénat brésilien d'une motion de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara, appelant à un appui "plus expressif " aux efforts "sérieux et fiables" du Royaume dans la recherche d'une solution à ce conflit régional.

De son côté, M. Pacheco a salué la qualité et la profondeur des relations entre la République fédérale du Brésil et le Royaume du Maroc sur les plans politique, économique et culturel, ainsi qu'en matière de thématiques liées au changement climatique.

A cet égard, il a mis en avant le rôle de la diplomatie parlementaire en vue de renforcer les relations stratégiques maroco-brésiliennes, soulignant la nécessité d'œuvrer au renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays et de capitaliser les importants moyens dont ils disposent.

La dimension géographique ne constitue plus un obstacle, a-t-il estimé, soulignant l'importance primordiale que son pays attache à l'Initiative Royale Atlantique, qui consolide la position du Maroc en tant que porte d'entrée du continent africain.

A l'issue de cette réunion, M. Pacheco a invité M. Ould Errachid à visiter la République fédérale du Brésil en vue d'explorer davantage les perspectives de coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, et de mener des consultations sur divers sujets et questions d'intérêt commun.