Maroc: Renew Capital soutient la startup Proptech marocaine Agenz

Agenz, une plateforme basée au Maroc offrant des évaluations immobilières en temps réel et des informations sur le marché, a obtenu un investissement de Renew Capital.

La startup s'attaque à un défi majeur dans l'immobilier : l'accès à des données fiables, permettant à toutes les parties prenantes de prendre des décisions éclairées. Elle permet aux utilisateurs de déterminer instantanément les prix des biens immobiliers, ce qui facilite les ventes et permet d'évaluer les valeurs actuelles du marché.

La startup propose également des services tels que la génération de leads pour les acheteurs et les vendeurs et des études de marché détaillées. Agenz s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de l'immobilier, en mettant à leur disposition des outils avancés pour l'évaluation des biens et l'analyse du marché.

Les technologies de l'information et de la communication (Proptech) commencent à se développer en Afrique. Contrairement à de nombreuses autres industries traditionnelles, le secteur de l'immobilier est resté pratiquement inchangé au fil des décennies. Mais ces derniers temps, la vague technologique en cours a vu l'émergence de plusieurs startups africaines désireuses de donner un coup de jeune au secteur.

Pour Agenz, fournir des évaluations immobilières en temps réel et des informations sur le marché lui permet de donner aux acheteurs, aux vendeurs et aux professionnels de l'immobilier les moyens d'utiliser des outils basés sur des données. Son expansion au Maroc et en Afrique souligne la demande croissante de données immobilières fiables, un domaine mûr pour l'innovation et les solutions technologiques.