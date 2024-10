Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - L'Algérie décroche son billet pour la phase finale au Maroc

Avant le coup d'envoi, les hommes de Vladimir Petkovic savaient qu'un succès à Lomé sur la pelouse du stade de Kégué ce lundi 14 octobre allait sceller la qualification pour la phase finale. L'Algérie l'a emporté 1-0 avec un penalty de Ramy Bensebaïni.

En grande forme durant ces éliminatoires pour la CAN 2025, les Algériens sont en tête de leur groupe avec 12 points sur 12. Cette nouvelle victoire face au Togo leur permet de valider leur billet pour le Maroc. Jeudi dernier, l'Algérie n'avait fait qu'une bouchée du Togo à Annaba avec un large victoire 5-1, et un doublé du Lyonnais Saïd Benrahma. Au total, en quatre rencontres, les Verts ont inscrit onze buts et en ont encaissé un seul.

Lors de ce match retour, les Fennecs étaient souvent dans la gestion. En première période, Ramy Bensebaïni s'est illustré sur penalty après une faute de Mawouna Amevor qui fauchait Gouiri dans la surface (16e). À la 28e minute, Mohammed Amoura avait la balle de break finalement captée par Malcolm Barcola après la tête de l'avant-centre de Wolfsburg. Entre temps, les Togolais avaient l'occasion d'égaliser après un face-à-face avec le gardien algérien Guendouz (25e).

En seconde période, après une passe en profondeur de Houssem Aouar, Amine Gouiri voyait frappe s'envoler dans le ciel alors qu'il se présentait seul devant le portier togolais (49e). Si les Éperviers ont poussé en mettant sous pression Alexis Guendouz, ils ont largement manqué de réalisme.

Depuis leur titre en 2019 lors de la CAN en Égypte face au Sénégal, les Algériens ont déçu au Cameroun en 2021, et en Côte d'Ivoire en 2024, en sortant par la petite porte à l'issue du premier tour. Au Maroc en 2025, les Fennecs voudront remettre les pendules à l'heure et prouver qu'ils sont capables de faire aussi bien en phase finale qu'au moment des qualifications.