Angola: L'AIPEX signe cinq contrats d'un montant de plus de 439 millions de dollars

Luanda — L'Agence d'Investissement Privé et de Promotion des Exportations (AIPEX) a signé lundi, à Luanda, cinq contrats d'intention d'investissement, d'un montant de plus de 439 millions dollars, pour les secteurs de la pêche et de la construction, de l'agriculture et des transports.

La finalisation de cet investissement, initié par plusieurs partenaires nationaux et internationaux, permettra la création de plus de 1.400 nouveaux emplois.

Parmi les cinq contrats signés, le plus marquant est celui du groupe d'affaires AD Ports, axé sur la réhabilitation et la modernisation du terminal polyvalent du port de Luanda, et le projet Unicargas Noatum Angola - Services de logistique et de transit, axé sur la fourniture de les services de logistique, de transport routier et de transitaire, avec un investissement de 31,5 millions de dollars à Luanda, devraient créer 39 emplois.

Ces deux investissements, évalués à 289,4 millions de dollars, renforceront le port de Luanda et créeront plus de 125 emplois directs, qui s'ajouteront aux 639 déjà existants. Un autre projet pertinent est celui du Groupe d'Investissement Safcomex, qui opère déjà en Angola dans la production d'oeufs, avec un investissement de 60 millions de dollars, destiné à la production et à l'abattage de poulets, créant 600 nouveaux emplois directs à Luanda. Le projet Salina-AMT (Angola) Trading, avec un investissement de 49 millions de dollars, vise à produire du sel et à créer 640 emplois à Benguela.

D'autre part, l'entreprise MCA Angola 2 Sustentabilidade, située à Luanda, dispose d'un investissement de 40 millions de dollars et créera 120 emplois. Concernant ces projets, le directeur général adjoint de la société Safcomex Investment Group, Fares Sibaiti, a fait savoir que le contrat signé permettra à son entreprise d'augmenter la production d'oeufs de 50 mille à 850 mille par jour, d'ici la fin de cette année. Il a ajouté que les trois terrains destinés à l'expansion de ce projet se trouvent déjà, dans la ville de Mazozo, municipalité d'Icolo et Bengo, à Luanda.

D'autre part, le représentant de Noatum Unicargas Logistics, Rui Chumbo, a déclaré que l'entreprise dispose d'un financement global de 290 millions de dollars, divisé en deux zones distinctes, l'une terminale et l'autre logistique. Il a indiqué que les contrats prévoient, dans le cas du terminal, une reformulation de l'actuel terminal d'Unicargas, qui permettra l'accostage de grands navires et permettra à l'Angola de disposer d'une nouvelle infrastructure capable de répondre efficacement aux défis actuels et futurs.

S'adressant à la presse, le président du Conseil d'Administration de l'AIPEX, Arlindo das Chagas Rangel, s'est dit satisfait des contrats signés, car ils donnent aux investisseurs la liberté de réinvestir et de rapatrier leurs dividendes, dans le cadre de la Loi sur l'Investissement Privé. Il a dit que ces intentions résultent de la sécurité et des opportunités que l'Angola offre aux investisseurs.

À son tour, le secrétaire d'État aux Forêts, João da Cunha, a déclaré que les accords permettront de produire davantage de poulet et de réduire considérablement les importations de ce produit, dont l'importation coûte chaque année plus de 400 millions de dollars.

Pour sa part, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos dos Santos, comprend que le développement des infrastructures est un aspect pour stimuler la croissance de l'économie nationale.