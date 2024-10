Angola: Baisse du chiffre d'affaires entre le pays et la Turquie de 8 millions de dollars

Luanda — L'Angola et la Turquie doivent travailler à accroître le volume d'affaires, qui a diminué ces dernières années, a déclaré lundi, à Luanda, l'ambassadeur de Turquie en Angola, Mahammet Mustafa Çelik.

Se confiant à la presse, au terme d'une audition accordée par la présidente de l'Assemblée nationale (PAN), Carolina Cerqueira, il a déclaré que malgré de bonnes relations bilatérales, le commerce entre les deux pays a enregistré une réduction d'environ 8 millions de dollars.

Par conséquent, a-t-il poursuivi, il est nécessaire d'oeuvrer à galvaniser la croissance économique entre les deux pays. Selon le diplomate, la visite visait à aborder les relations bilatérales existantes, ainsi qu'à aborder les questions techniques liées à la visite de la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, dans ce pays européen, prévue ce mois-ci à l'invitation de son homologue.

"Les visites de coopération sont importantes, non seulement pour l'échange d'informations liées aux deux institutions, mais aussi pour la croissance des deux nations", a-t-il souligné. Mahammet Mustafa Çelik a qualifié d'excellentes les relations existantes entre l'Angola et la Turquie et estime que la première visite de la présidente du Parlement angolais renforcera davantage la coopération.

Il a exprimé l'intérêt de son pays à renforcer les liens avec l'Assemblée nationale de l'Angola, en promouvant des initiatives qui dynamisent les échanges. Les gouvernements de l'Angola et de la Turquie ont déployé des efforts pour accroître la coopération bilatérale dans les domaines les plus variés, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'assistance douanière, de l'éducation, de l'industrie et du tourisme.

Les deux pays coopèrent dans les domaines du transport aérien, de la défense, du commerce, de la protection réciproque des investissements, des mines et des énergies renouvelables.

En 2023, le volume de la balance commerciale des exportations turques vers l'Angola était de 140 millions de dollars. Ces dernières années, plusieurs forums ont été organisés avec des entreprises turques, tant en Angola qu'en Turquie, axés sur la coopération économique.