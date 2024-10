Algérie: La croissance économique accélérée du pays, une opportunité pour amorcer une nouvelle ère de coopération avec l'Inde

Alger — La présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu a affirmé, lundi à Alger, que la croissance accélérée de l'économie algérienne au cours de ces dernières années constituait une opportunité pour développer le partenariat économique entre les deux pays et amorcer "une nouvelle ère" de coopération bilatérale dans différents domaines.

Dans son allocution lors des travaux du Forum économique algéro-indien, Mme Murmu a déclaré que "la croissance accélérée de l'économie algérienne offre plusieurs opportunités pour le développement de partenariats économiques dans divers domaines", tels que l'industrie pharmaceutique, les TIC, les startups, l'agriculture et l'aérospatiale.

"Il est temps de renforcer le partenariat et d'amorcer une nouvelle ère de coopération entre les deux pays, liés par des relations d'amitié historiques et qui partagent des principes communs sur plusieurs questions internationales", a affirmé la présidente de l'Inde à l'occasion de cette première rencontre économique entre les deux pays, qui s'est déroulée en présence de plusieurs hommes d'affaires et investisseurs des deux pays.

Placé sous le slogan "Pas constants vers la construction d'une coopération économique fructueuse", le Forum s'est déroulé en présence de plusieurs membres du Gouvernement ainsi que des représentants de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Et d'ajouter que les opportunités d'investissement restent ouvertes dans plusieurs secteurs tels que l'énergie, les engrais, l'industrie pharmaceutique et les énergies renouvelables, en plus du renforcement des échanges commerciaux à l'avenir, qui s'élèvent à près de 1,9 milliard USD/an.

La présidente de l'Inde a également passé en revue les indicateurs de l'économie de l'Inde, avec un volume de près de 4 trillions de dollars, basée sur des réformes ayant touché plusieurs secteurs, réaffirmant la disposition de la partie indienne à "partager son expertise avec les sociétés algériennes".

En outre, Mme Murmu a mis en avant le rôle des entreprises de son pays activant en Algérie, dans le renforcement de la coopération économique bilatérale, soulignant l'importance du Forum économique bilatéral en tant que "grande avancée dans le processus de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Inde".