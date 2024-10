Algérie: Le pays et l'Inde aspirent à renforcer leur coopération économique

L'Algérie et l'Inde sont déterminés à donner davantage de dynamisme à leurs relations économiques et commerciales dans les prochaines années, a affirmé, lundi à Alger, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, relevant l'importance des accords de coopération devant être conclus entre les deux parties dans le cadre du lancement de partenariats stratégiques dans plusieurs domaines.

A l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-indien, en présence de la présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, le ministre a déclaré que l'Algérie "souhaite que les rencontres et les interactions entre les opérateurs et les hommes d'affaires des deux pays aboutiront à des résultats fructueux, qui auront un impact positif sur la coopération économique à même de donner davantage de dynamisme aux relations de coopération économiques et commerciales entre les deux pays".

S'agissant des relations commerciales entre les deux pays, M. Zitouni a indiqué qu'elles ont connu "une hausse notable juste après la fin de la crise sanitaire mondiale, avec un volume d'échanges dépassant 1,9 milliard de dollars".

L'Inde est le neuvième partenaire de l'Algérie. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 1,4 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de cette année, a fait savoir le ministre.

Au cours de la même période, les exportations de l'Algérie vers l'Inde s'élèvent à 780 millions de dollars, les importations en provenance de ce pays ayant atteint 610 millions de dollars, a indiqué le ministre qui a relevé que ces chiffres "restent en deçà des potentialités dont recèlent les deux pays".

Toutefois, poursuit le ministre, à la lumière des "importantes discussions" qui ont eu lieu entre la présidente de l'Inde et le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les deux pays ont affiché leur volonté commune d'augmenter le volume des échanges commerciaux en s'appuyant sur les accords de coopération devant être conclus entre les deux parties dans plusieurs secteurs économiques prometteurs, pouvant servir de base à des partenariats stratégiques.

Ces partenariats permettront aux deux pays "de devenir un modèle à suivre en matière de partenariat et de commerce bilatéral, sur une base équitable et équilibrée au service de l'intérêt commun pour promouvoir les liens de coopération sur l'axe Asie-Afrique".

Le ministre du Commerce a également évoqué les indicateurs économiques positifs de l'Algérie, notamment une croissance de 4,2% et un PIB de plus de 260 milliards USD, en sus des réserves de change de plus de 70 milliards USD.

Zitouni a mis en avant "la hausse des exportations hors hydrocarbures ces derniers temps, rappelant que l'Algérie a été classée par le Fonds monétaire international (FMI) au troisième rang des économies africaines pour l'année 2024 après l'Afrique du Sud et l'Egypte".

Il s'agit là d'indicateurs positifs "devant être renforcés par la poursuite de la concrétisation du programme ambitieux du Président de la République, visant à atteindre un PIB de plus de 400 milliards USD dans les prochaines années avec un taux de croissance de plus de 4%", a ajouté M. Zitouni.