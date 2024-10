Burkina Faso: Lutte contre le SIDA et les IST - Plus de 115 millions de FCA mobilisés au profit de quatre structures

Le Directeur de Cabinet du Président de Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a présidé, ce lundi début d'après-midi, la cérémonie de remise de chèques par le Conseil national de lutte contre le Sida et les Infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST) à quatre structures pour des actions de lutte et de sensibilisation contre le Sida.

Les Comités ministériels de lutte contre le Sida des ministères en charge de la Défense, de l'Education nationale, ainsi que les structures, Action citoyenne et communautaire pour la résilience et le développement (ACCORD) et le Conseil national de l'économie informelle, ont bénéficié de l'accompagnement financier du CNLS-IST, d'une valeur totale de 115 529 569 FCFA.

Ces structures ont reçu leurs chèques des mains du Directeur de cabinet du Président du Faso, Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, représentant le Président du Faso, président du CNLS-IST. L'enveloppe est repartie ainsi qu'il suit : 28 311 500 F CFA pour ACCORD, 33 815 944 FCFA pour le Comité ministériel de lutte contre le Sida du ministère en charge de la Défense, 20 000 000 FCFA pour le Comité ministériel de lutte contre le Sida du ministère en charge de l'Education et 33 402 125 FCFA pour Conseil national de l'économie informelle.

« L'objectif visé de cet accompagnement est d'encourager ces acteurs et l'ensemble de ceux qui sont engagés dans la lutte contre le VIH/Sida à redoubler d'effort au regard de certains facteurs qui découlent de la situation et du contexte sécuritaire », a déclaré le Capitaine MEDAH.

Il a invité tous les acteurs à renforcer les méthodes de sensibilisation à l'endroit des jeunes à travers le dépistage et l'accompagnement de tous ceux qui bénéficient de traitement, afin que le taux de prévalence puisse baisser de façon considérable.

Selon le Secrétaire permanent du CNLS-IST, Dr Seydou OUATTARA, le taux de prévalence du VIH/Sida au Burkina tourne autour de 0,5%. Toutefois, il a indiqué que des couches spécifiques sont plus exposées au VIH/Sida. Pour lui, les quatre structures ont pour mission de « mener des activités de prévention et de promotion dans la lutte contre le VIH/Sida en faveur des forces de défense et de sécurité, des adolescents en milieu scolaire et de l'économie informelle, des personnes déplacées internes et des routiers ».

Le représentant des bénéficiaires, l'Intendant Colonel-major Jean Baptiste PARKOUDA, Secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens Combattants, a traduit toute sa gratitude au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, président du CNLS-IST. « Il convient de saluer cet accompagnement financier à sa juste valeur. Au nom des structures bénéficiaires nous prenons l'engagement que nous ferons le meilleur usage qui soit de cet accompagnement financier », a-t-il dit.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso