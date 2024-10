Congo-Kinshasa: Beni - 16 morts dans les accidents de route en 10 mois

Au moins 42 cas d'accidents ont été recensés dans la ville de Beni (Nord-Kivu) au cours des six derniers mois, avec 16 morts, a indiqué la Police ce lundi 14 octobre.

La cause majeure de ces accidents, selon la Police, demeure le non-respect du code de la route. Pour le chargé de communication de la police en ville de Beni, Nasson Murara, la route ne doit pas se transformer en mouroir. Il appelle donc les conducteurs d'engins roulants sur la voie publique au respect du code de la route :

« Les gens doivent respecter le code de la route. Vous savez que le code de la route interdit tout d'abord à une personne de conduire lorsqu'on est dans un état d'ébriété. Parce que quand on est dans un état d'ébriété, on ne raisonne pas comme à la normale. C'est-à-dire : on peut faire tout ce qu'on peut, aller même dans le sens interdit sur la route... »

L'autre cause reste l'ignorance même du code de la route. « Il y a des règlements qui sont fixés (dans ce code), il y a des consignes qui sont là, il y a des signaux routiers qui sont là. Quand on connait le code de la route, on doit savoir respecter tout ça », poursuit-il.